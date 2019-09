Audi A5 g-tron: rijden op aardgas

Velen zijn ervan overtuigd dat aardgas alleen bedoeld is om op te koken en een huis mee te verwarmen. Het aanbod auto’s dat op deze brandstof rijdt, is beperkt. Een belangrijke (milieu)winst zit in een CO2-uitstoot die zo’n 15 procent lager uitvalt.

Binnen het Volkswagenconcern gaat Seat voorop bij de ontwikkeling van motoren op aardgas. Maar Audi heeft al een langere traditie. Op dit moment worden de A3 en A5 Sportback alsmede de A4 Avant als zogenaamde g-tron aangeboden. In deze A5 Sportback ligt een 2 liter benzinemotor, goed voor 170 pk. Die zorgt voor soepel rijgedrag en prima prestaties. Sterker nog, tijdens het rijden is er niets van te merken dat op een andere brandstof wordt gereden.

Er zijn in Nederland ongeveer 150 tankstations van Groengas met een goede regionale spreiding. Maar als de Audi bijna leeg voor een pomp staat met daarop een briefje dat de installatie tijdelijk buiten gebruik is, dan wordt pijnlijk duidelijk dat aardgas als brandstof ook nadelen heeft. Gelukkig ligt er nog een benzinetank in, die met 25 liter een redelijke actieradius biedt.

Veel tankstations liggen op verouderde industrieterreinen of de aardgasrijder kan alleen bij een truckstop terecht. De tijd die tanken kost is vergelijkbaar met die van benzine of diesel.

En het milieuresultaat? De Audi A5 Sportback g-tron met automaat heeft een CO2-uitstoot van 106 g/km. Een vergelijkbare Audi alleen op benzine komt al aan 130 g/km. Aardgas wordt overigens in kilogrammen getankt. De tank vult zichzelf automatisch als gevolg van het drukverschil met de voorraad van het tankstation.

Belangrijk is dat deze minder milieubelastende brandstof geen enkel nadeel heeft voor het rijgedrag van de auto. Geluid, prestaties en het algehele comfort zijn uitwisselbaar. De brandstofkosten van aardgas zijn ongeveer de helft van die van benzine.

Audi A5 Sportback g-tron S-tronic

Energielabel A

Topsnelheid 224 km/u

Acceleratie 0-100 km/h in 8,4 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld 1 kg op 15,8 km

CO2-uitstoot 106 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1500 kg

Prijs vanaf/geteste versie 43.530/47.930 euro

Conclusie

+ Prijs. Door de lagere CO2-uitstoot van een motor op aardgas betaalt de koper minder BPM, zodat de meerprijs voor de installatie uitermate bescheiden blijft.

+ Rijgedrag. De brandstof heeft geen enkele invloed op de prestaties en het rijgedrag van de Audi A5 g-tron.

+ Brandstofkosten. Ten opzichte van benzine is men bij rijden op aardgas per kilometer ongeveer de helft van de brandstofkosten kwijt. Wel betaalt men meer wegenbelasting.

- Tanken. De beschikbaarheid van aardgastankstations is aanzienlijk kleiner dan van benzine. Ook is de ligging niet altijd ideaal, regelmatig zelfs afgelegen.