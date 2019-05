Appelroosjes met bladerdeeg

Morgen heb je vast wel tijd om dit superleuke hapje voor moederdag te maken. Dit hapje bestaat uit schijfjes appel, opgerold met bladerdeeg in de vorm van een roos. Je moeder (en jijzelf) lusten dit vast wel!

Bereiding

1. Laat de plakjes deeg ontdooien. Snijd ondertussen de appels doormidden en snijd het steeltje en het klokhuis er uit. Schaaf de halve appel met de zijkant in heel dunne plakjes. Ze moeten buigzaam zijn, maar toch een mooi rood randje hebben.

2. Doe de appelschijfjes in een kom met koud water en voeg het citroensap toe. Verwarm de kom drie minuten in de magnetron. Je kunt de appelschijfjes ook verwarmen in een pan water. Door de appeltjes te verwarmen worden ze zachter en buigzamer. Giet de schijfjes appel af.

3. Verwarm de oven op 200 graden. Doe de jam in een kommetje en voeg twee eetlepels water toe en verwarm dit 1 minuut in de magnetron (of in een pan) en roer door elkaar. Bestuif een oppervlak met een beetje bloem en leg er twee plakjes bladerdeeg net over elkaar op. Druk ze goed vast aan elkaar.

3. Snijd dan de plak deeg in vier lange stroken. Bestrijk de strook deeg met de kwast met een beetje van de waterige abrikozenjam. Leg een paar plakjes appel overlappend bovenop de deegstrook, zodat ze er net bovenuit steken. Bestrooi ze met wat suiker en kaneel. Rol ze dan voorzichtig op en druk het uiteinde goed vast.

5. Leg ze een paar cm van elkaar op een bakplaat met bakpapier. Je kunt ook een muffinvorm insmeren met een beetje boter of olie en ze daar in doen. Als ze allemaal klaar zijn, bak je ze ongeveer 25 minuten in het midden van de oven. Check of het deeg goed gaar is en zet ze anders nog een paar minuten terug in de oven. Bestrooi ze met poedersuiker.

>>leukerecepten.nl

Ingrediƫnten

10 plakjes bladerdeeg (of 1 grote rol voor ca. 12 stuks)

3 Ć 4 rode appels

3 eetlepels abrikozenjam

1 eetlepel citroensap

30 gr. suiker

snuf kaneel

poedersuiker

bloem om te bestuiven

mandoline (of kaasschaaf)

muffin bakvorm of bakpapier

kwast

Met deze hoeveelheden kun je 20 roosjes maken.