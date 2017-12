Appelbeignets uit Natalies keuken

Een kookboek maken? Natalie Heemskerk zag er aanvankelijk weinig in. Kookboeken genoeg. Maar fans van haar blog en Instagramposts bleven haar erom vragen. Niet zo heel vreemd: Natalies gerechten –ze zet ze sinds 2015 regelmatig online– zien er stuk voor stuk aantrekkelijk uit, niet het minst door de frisse foto’s. Bovendien zijn haar recepten eenvoudig – en dan werkelijk eenvoudig. Meer dan tien ingrediënten zijn een uitzondering en ook de beschrijving is kort en toch duidelijk.

De gedreven thuiskok uit Rijnsburg kiest vaak voor als gezond bekendstaande ingrediënten, zoals speltbloem en ongebrande noten. Ook werkt ze veel met amandelmelk, havermelk en sojaslagroom, omdat een deel van haar gezin –ze is getrouwd en heeft vier kinderen in de tienerleeftijd– allergisch reageert op koemelk. Vervangen door gewone melk en gewone bloem is ook een optie.

Zaterdag de keuken in voor oudjaarsavond, zondag rust

In ”Natalie’s kookboek”, een uitgave in eigen beheer die er aantrekkelijk en verzorgd uitziet, bundelde de 44-jarige Heemskerk gerechten die vaak bij haar op tafel komen. Van ontbijtgerechten, salades (met sla, rosbief, biet en vijg), sapjes (een soort cocktail van sinaasappelsap met citroen en bronwater) en soep tot diverse sauzen (zoals mayonaise). Daarnaast geeft ze recepten voor brood, pitabroodjes en wraps. Juist ook die basisrecepten zijn de moeite waard. In het boek staan verder ideeën om de pita’s of wraps te vullen (met kipshoarma bijvoorbeeld).

Ook voor zoet kun je prima bij ”Natalie’s kookboek” terecht: van appelnotentaart (met spelt- en amandelmeel) en eierkoeken (ook glutenvrij) tot alternatieven voor repen als Snickers, Bounty en Lion (met gepofte rijst of quinoapops). Bij de afdeling zoet gebruikt Heemskerk geen kristal- of basterdsuiker, maar kokosbloesemsuiker, honing en medjouldadels. Maar over de appelbeignets op deze pagina –een recept dat ze op verzoek maakte– strooit ze gewoon poedersuiker. Moet kunnen.

Natalie’s kookboek. Op weg naar eerlijk eten, Natalie Heemskerk; uitgave in eigen beheer, 2017; ISBN 978 90 902 9963 1; 160 blz.; € 24,95.

Appelbeignets

Ingrediënten (voor 20 stuks)

- 1 flesje bier

- 200 gram (spelt)bloem

- snufje zout

- 1 ei

- 5 goudrenetten

- kaneel en poedersuiker

Bereiding

Schil eerst de appels en verwijder het klokhuis. Snij de appels in dikke plakken. Bestrooi de appels met kaneel.

Maak dan het beslag. Doe de meel en het zout in een kom. Roer met een garde rustig de inhoud van het flesje bier erbij. Meng als laatste het eitje erdoor.

Zet de frituurpan aan op 180 graden Celsius. Haal de appelschijven met behulp van twee vorken door het beslag en laat ze zachtjes in het frituurvet glijden. Bak de appelbeignets in ongeveer vier minuten lekker bruin. Laat ze afkoelen (ik doe dat op een bord met een keukenpapiertje). Bestrooi met poedersuiker en eet smakelijk.

Tip: Voor een glutenvrije variant kunt u het bier vervangen door glutenvrij bier, dat is gewoon te koop in de supermarkt. De bloem vervangt u door glutenvrije bloem.

Let wel op dat u glutenvrij gebak in vers vet bakt!

Tulband gin-tonic voor oud en nieuw

Lekker hoor, die oliebollen en appelbeignets. Maar heb je er een paar van op, dan heb je er vaak wel weer genoeg van. Het is fijn om dan nog meer lekkers in huis te hebben. Een tulband bijvoorbeeld, gebak dat van zichzelf al feestelijk oogt.

Sabine Koning van foodblog ohmyfoodness.nl plaatste deze week een gin-tonictulband: een feestcake geïnspireerd op de cocktail gin-tonic. Anders dan bij veel andere gin-toniccakes zit er geen gin door het beslag (wel wat tonic trouwens). Koning besprenkelt in plaats daarvan de gebakken cake met een siroop van gin, tonic en suiker. Bovendien komt er nog een glazuurlaag op, met gin. Dat smaakt niet alleen lekker, het staat ook mooi.

Voor kinderen kun je beter een tulband zonder siroop en met ander glazuur maken: ruim 100 milliliter gin is voor hen te veel van het goede.