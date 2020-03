Appel crumble

Lekkere warme applecrumble met een krokante kruimellaag en karamelsaus, lekker als gebak of als dessert met een bol ijs.

Bereiding

Verwarm de oven op 160 graden. Leg een stuk bakpapier op de bodem van de bakvorm en vet de rest in met een beetje boter.

Zeef de bloem en maizena samen in een kom. Roer de suiker er door. Snijd de boter ik kleine blokjes en voeg toe aan het meel. Kneed dit met je vingers tot een kruimelig deeg. Verdeel het deeg in 2 helften.

Zet één kom weg en voeg aan de andere kom een eitje toe en een klein beetje bloem en kneed tot een bal.

Verdeel het deeg over de bodem, je kunt het eerst uitrollen of met je handen over de bodem plat drukken.

Prik wat gaatjes in de bodem en zet ongeveer 20 min in de oven.

Schil ondertussen de appels en snijd in blokjes. Voeg een paar druppels citroensap toe tegen het verkleuren en schep de vanillesuiker en kaneel er door.

Hak de pecannoten grof en schep door de overgebleven deegkruimels.

Haal de vorm uit de oven en verdeel de appels er over.

Bestrooi met de noten crumble en druk ietsjes aan.

Zet de appelkruimel taart ongeveer 50 min in de oven, tot hij iets bruin begint te kleuren.

Maak ondertussen de karamelsaus. Verhit de suiker en het water in een pannetjes zonder te roeren. Als de bellen licht bruin beginnen te kleuren zet je het vuur uit en roer je de slagroom er door met een garde. Laat het mengsel nog iets indikken en daarna afkoelen.

Serveer de appel kruimel taart met de karamelsaus.

Tip: in plaats van een vierkante ovenvorm kun je ook een ronde vorm of ovenschaal gebruiken of losse kleine eenpersoons ovenschaaltjes. Ook lekker met wat rozijnen in de vulling.

>>leukerecepten.nl

300 gram bloem + beetje extra

125 gram maïzena

100 gram suiker

250 gram boter

1 ei

4 appels (goudrenetten als die er zijn)

snuf kaneel

1 zakje vanillesuiker

beetje citroensap

50 gram pecannoten

boter of olie om in te vetten

Voorde karamelsaus:

40 gam suiker

15 ml water

50 ml slagroom