Alternatieve rietjes

Rietjes zijn veelal van plastic en dus licht. Ze waaien gemakkelijk weg en belanden daardoor vaak als niet of slecht afbreekbaar zwerfafval in de natuur. Maar er zijn inmiddels genoeg duurzamere alternatieven.

Rietjes zijn feitelijk een overbodig artikel. Het ziet er leuk en feestelijk uit, zo’n sprietje in een glas of blikje, en het drinkt ook anders, maar we zouden het prima zonder kunnen doen. Misschien afgezien van mensen die een kaakoperatie hebben ondergaan of bedlegerig zijn. En liefhebbers van smoothies en pakjes appelsap.

Wie bij een picknick of feestje toch graag rietjes ronddeelt, kan inmiddels kiezen uit allerlei minder milieubelastende alternatieven. Die zijn wel flink duurder dan de goedkoopste sprietjes, die nog geen cent per stuk kosten.

1 Van papier. Bij supermarkten en warenhuizen kun je vaak terecht voor rietjes van papier. Die zijn net zo vrolijk van kleur als exemplaren van plastic, maar buigen kun je ze niet. Een nadeel van papieren rietjes is dat ze mogelijk week worden. Ze kosten zo rond een dubbeltje per stuk.

2 Van glas of rvs. Wie dagelijks rietjes gebruikt, zou de aanschaf van een exemplaar van glas of roestvrijstaal kunnen overwegen. Die kun je afwassen en zijn in principe eindeloos opnieuw te gebruiken. De glazen rietjes van het Amerikaanse merk Dharma zijn via webwinkels te bestellen, met een bijbehorende borsteltje. Het klinkt breekbaar, glas, maar het gebruikte materiaal is extra sterk, zegt de fabrikant. Ze kosten rond een tientje per stuk. Rietjes van rvs zijn wat voordeliger: je betaalt er rond de 5 euro per exemplaar voor. Sommige kun je knikken.

3 Van riet. De rietjes van Straw by Straw zijn gemaakt van riet. Na gebruik kunnen ze daarom bij het gft-afval. En als er onverhoopt bij een picknick een de struiken in waait, is dat ook geen probleem. Het verteert vanzelf. Rietjes van stro zijn niet geschikt voor kinderen onder de vijf jaar. Erop bijten is geen goed idee: dan kunnen ze splijten. Ze zijn via webshops te bestellen en kosten per stuk ongeveer 20 cent.