Alsof de Kia Ceed de bestuurder niet vertrouwt

Het lijkt alsof de techniek het functioneren van de mens stukje bij beetje overneemt. Zelfs een nieuwe middenklasser als de Kia Ceed houdt zichzelf keurig tussen de lijnen op de weg. Blijft er nog wat over voor de automobilist?

Ruim tien jaar geleden lanceerde Kia de Cee’d, een middenklassenhatchback die speciaal voor Europa was ontwikkeld. Snel kwamen daar ook een stationwagon en een driedeurs bij. Het drietal werd van meet af aan geproduceerd in Europa. En dat is bij de nieuwe, derde generatie ook weer het geval. De auto loopt qua basis en techniek keurig in de pas met de i30 van concerngenoot Hyundai.

Uit de afmetingen van de nieuwe Ceed –dus niet meer geschreven als Cee’d– blijkt dat er een begrenzing zit aan de middenklasse. Auto’s worden almaar groter. Maar Kia houdt het bij de lengte van 4,31 meter van het vorige model. De Ceed is wel iets breder. In hoogte nam de auto juist af. Over de opstelling van stoelen en achterbank is goed nagedacht, zodat er niet minder ruimte is voor de vier tot vijf inzittenden. Het bagagevolume bedraagt 395 liter (maximaal 1291 liter) en dat is normaal in dit segment.

Stilstand is echter geen achteruitgang, want de nieuwe Kia Ceed gaat er vooral op technisch en technologisch vlak op vooruit. De motor overtreft zijn voorganger bijvoorbeeld met 140 pk aan vermogen. De 1,6 liter GDI van 135 pk veranderde in een nieuwe 1,4 liter met turbo. De winst in koppel en dus de trekkracht blijkt groot: 242 Nm al bij 1500 tr/min. De topsnelheid is 210 km/h, de acceleratie naar 100 km/h gebeurt in slechts 8,9 seconden. De handgeschakelde zesbak die aan deze motor is gekoppeld, laat zich vlot bedienen. De schakelwegen zijn kort. Door de goed gekozen overbrengingen functioneert de motor netjes zuinig. Een gemiddelde van 1 op 15 of nog wat beter is probleemloos haalbaar.

Stabiel en comfortabel

Rijden doet de nieuwe Ceed uitstekend. Het relatief lage zwaartepunt helpt daar in positieve zin aan mee. De auto biedt een hoge mate aan stabiliteit, maar verliest het comfort daarbij niet uit het oog. Een uitstekende gezinswagen.

Qua vormgeving komt vooral het front vertrouwd over. De typische grille van Kia wordt geflankeerd door koplampen die ver in de voorschermen zijn doorgetrokken. Maar het profiel toont juist opvallend anders. Waar de belijning van de zijruiten voorheen aan de achterkant opliep, wordt deze nu juist verder op hetzelfde niveau doorgetrokken. De derde zijruit helt zelfs voorover, wat zorgt voor een meer coupéachtige uitstraling. Terwijl bij het vorige model de nadruk werd gelegd op de hoogte van de auto, oogt de achterkant nu juist laag. Dat is mede het effect van plattere achterlichten en de zwarte inzet aan de onderkant van de bumper. De grote dakspoiler vormt een sportief element.

Belletje blijft rinkelen

Zoals gezegd neemt de Kia Ceed graag de controle van de bestuurder over. Een camera ‘leest’ de strepen op de weg. Wie ertoe neigt om daaroverheen te gaan, voelt een lichte correctie in het stuur. Op snelwegen is dat een prettig en veilig hulpmiddel. Maar juist op wegen waar aan de buitenkant een onderbroken lijn staat, werkt het ronduit irritant. Daarvoor is wel een oplossing: het systeem met een druk op de knop uitzetten.

Ook beschikt de auto over dodehoeksensoren die melden dat een andere verkeersdeelnemer mogelijk over het hoofd wordt gezien. In de desbetreffende buitenspiegel licht dan een symbool op en klinkt een belsignaal. Een prima voorziening, maar het signaal houdt wel een heel grote veiligheidsmarge aan. Ook gaat er een belletje zolang het portier geopend blijft. Eerst controleer je dan tal van mogelijk nog in functie zijnde systemen. Maar als alles uit staat, geeft het belletje niet op. Overigens is deze vergaande bemoeienis van de Ceed wel gebonden aan het uitrustingsniveau. De ComfortLine beschikt niet over de dodehoekassistent en verkeersbordenherkenning.

Het interieur oogt serieus. De ExecutiveLine uit de test is de meest complete uitrusting met onder meer lederen bekleding, een schuif-/kanteldak en ledkoplampen. De lagere carrosserie zorgt wel voor een lagere zitpositie en overeenkomstig diepe instap. De gebruikte materialen en afwerking zijn dik in orde, al zou wat meer kleur welkom zijn.

De Ceed is te koop vanaf 22.595 euro voor de driecilinder 1 liter ComfortLine. De viercilinder 1,4 turbo kost als DynamicLine 26.095 euro; de ExecutiveLine 31.845 euro.

Kia Ceed 1.4 T-GDi

Topsnelheid: 210 km/u

Acceleratie: 8,9 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld: 6,66 liter/100 km

CO2-uitstoot: 103 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1410 kg

+

Motor. Uitstekende prestaties, bescheiden brandstofverbruik.

Weggedrag. De relatief lage carrosserie zorgt voor een laag zwaartepunt en dat is gunstig voor de wegligging.

Uitrusting. Zeker in de meest complete ExecutiveLine laat Kia bij de Ceed niets meer te wensen over: leer, schuifdak, ledverlichting...

-

Zitpositie. De stoelen zitten behoorlijk laag en dat zorgt ervoor dat ook de instap nogal laag is.