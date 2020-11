Alle tijd om eens uitgebreid te koken: chili met maisbrood

Nederlanders willen liefst zo kort mogelijk in de keuken staan, signaleren marktonderzoeksbureaus al jaren. Binnen een halfuur moet de avondmaaltijd op tafel staan. En als het sneller kan, dan graag. Een van de leveranciers van maaltijdpakketten gebruikt dat als aankoopargument.

Zou de tijd die we nu meemaken daarin een kentering teweegbrengen? Veel mensen zijn al maanden vooral thuis. Overdag, maar ook ’s avonds. Uitgebreid koken is dan een bevredigende manier om een beetje structuur in het leven te houden. Of, wat meer van de nuchtere kant benaderd, een nuttig tijdverdrijf. Lekker snijden, schillen, kneden en roeren en opeens is de middag half voorbij. Maar dan staat er wel iets op tafel, en ook nog eens zelfgemaakt.

Een slowcooker past ook prima bij de omstandigheden waarin we nu leven, merk ik. Zo’n apparaat staat, terwijl je ondertussen andere dingen doet, urenlang zachtjes te bubbelen en lekkere geuren door het huis te verspreiden. Ik haal hem weer regelmatig van stal: voor stoofvlees, voor soep, voor stoofperen en bij wijze van experiment ook voor chili met maisbrood. Een stoofschotel met zo’n deksel van deeg maakte ik al vele malen, maar tot voor kort ging de pan of de schaal dan tot besluit de oven in. Het zou volgens een Amerikaans recept ook in de slowcooker moeten lukken. En dat is ook zo. Maar je mist wel het bruine korstje.

Chili met maisbrood

Ingrediënten (voor 6 personen): voor de chili: 150 g gedroogde kidneybonen, 150 g gedroogde zwarteogenbonen, 1 grote ui, 1 teen knoflook, scheutje olie, 1 laurierblad, 1 tl bakpoeder, 1,5 tl gemalen komijn, 1 tl chilipoeder, 1 tl paprikapoeder, 0,5 tl majoraan of oregano, 1 tl kaneelpoeder, ca. 1 kg groente (bijv. prei, paprika en flespompoen), 1 groentebouillonblokje, 1 klein blikje tomatenpuree, 400 g tomatenblokjes (uit blik), peper en zout. Voor het maisbrood: 300 g fijn maismeel, 3 el volkorenmeel, 2 tl bakpoeder, 2 eieren, 300 ml melk, 100 g boter, 1 el suiker, chilipoeder, zout.

Bereiding

Doe de gedroogde bonen in een kom. Zet ruim onder water en laat een nacht weken. Maak de groente schoon en snijd alles in grove stukken.

Pel de ui en snijd hem fijn. Verwijder het vliesje van de knoflookteen en snijd hem fijn. Doe een scheutje olie in een braadpan (of de binnenpan van de slowcooker als deze pan een sauteerfunctie heeft) en fruit ui, knoflook en alle gemalen specerijen hierin een paar minuten.

Giet de geweekte bonen af. Schep eventueel het uimengsel in de binnenpan van de slowcooker, voeg de bonen toe en giet er zo veel water bij dat de bonen ruim onder staan. Doe laurierblaadje en bakpoeder erbij. Voeg de groente toe. Sluit de pan en schakel de gewenste stand in. Ik koos voor de optie lage temperatuur en als totale tijd 8 uur.

Voeg na 6,5 uur de tomatenpuree, de tomatenblokjes en het bouillonblokje toe. Roer alles door elkaar. Sluit de pan weer af.

Maak 1 uur voor het einde van de kooktijd het deeg voor het brood. Smelt de boter. Klop eieren en melk los. Giet de boter erbij. Doe de twee soorten meel, bakpoeder, wat zout, de suiker en chilipoeder naar smaak in een kom. Maak middenin een kuiltje, giet daar beetje bij beetje al roerend het eimengsel in. Schep het deeg op de chili en sluit de pan. Check na een uur of het brood stevig aanvoelt en gaar is.