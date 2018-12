Alle mannen de keuken in

Bij Veltman Uitgevers verscheen dit jaar ”Het ultieme mannenkookboek”, een vertaling van het Duitse ”Das ultimative Männerkochbuch”. Het kookboek speelt grif in op het stereotype van de man die nauwelijks kan koken en alleen in actie komt als het barbecueseizoen aanbreekt. De auteur wil deze man motiveren om ook eens gewoon te koken en somt daarom tien redenen op om de keuken in te duiken. Koken biedt namelijk afwisseling ten opzichte van diepvriespizza’s of „het primaire voedingsmiddel chips”, „wie kookt is de baas” en „de man achter het fornuis is een held.” Kortom, mannen leven vooral ongezond en je bent pas echt een vent als je aan het koken bent, lijkt de strekking. Dat is, op z’n zachtst gezegd, nogal kort door de bocht.

Toch heeft het kookboek mannen genoeg te bieden. Met recepten voor beginners, de familieman, de carnivoor, de hartenbreker, de grillmaster en de snoeper kan elke man zijn culinaire hart ophalen. De recepten ogen stuk voor stuk smakelijk en gezond en kunnen met een beetje voorbereiding gemakkelijk worden uitgevoerd. Bovendien bestaan de meeste recepten uit maar vier stappen. Daardoor serveren zelfs mannen die zich verre van de kookplaat houden in een handomdraai iets gezonds (hoewel de praktijk leert dat een gerecht er nooit zo mooi uitziet als op de foto’s). Helaas zijn veel vleesrecepten gebaseerd op rund- of lamsvlees, waardoor mensen met een vleesallergie het nakijken hebben. Veel recepten zijn bovendien voor vier personen: dat is óf te weinig voor een groter gezin of teveel voor de student op kamers.

Desondanks is ”Het ultieme mannenkookboek” een stimulans om meer te gaan koken. Dat zal er in de praktijk wel op neerkomen dat de recepten nog steeds in het weekend worden bereid, maar dan zet je in elk geval wat gevarieerds (en gezonds) op tafel.

Lekker makkelijk

Een gezond kookboek voor mannen: dat klinkt goed! Twee dames schreven ”Lekker makkelijk – Het kookboek voor mannen” om mannen wegwijs te maken in de gezonde keuken. In dit kookboek staat gezondheid echt centraal – van eiwitrijke ontbijtjes en goedgevulde salades tot meeneemsmoothies en mannendiners. De recepten worden gepresenteerd in hapklare brokken.

Voor de drukke man is er een uitgebreide rubriek met salades. Zo serveer je elke avond met een gerust geweten iets anders.

Hapklaar broodje vis

Gezond koken is o zo belangrijk, maar soms gun je je daar gewoon geen tijd voor. Heb je weinig tijd en wil je toch wat gezonds op tafel zetten, dan is een broodje vis zo gemaakt:

Koop bollen, vis en een zakje rucola. Snijd de bollen open, bestrooi ze rijkelijk met rucola en leg daar de vis overheen. Bestrijk de vis eventueel nog met pesto, tapenade of kruidenboter en klaar is Kees!

Varieer zelf met zoute haring, zalm en makreel.

Lekker als maaltijd of als je na een drukke avond nog even probeert te ontspannen.

Meer inspiratie

Kookboeken zijn handig en bieden inspiratie genoeg, maar soms heb je ze niet bij de hand of wil je gewoon eens wat anders. Dan biedt een kookblog of receptenwebsite uitkomst. De receptenwebsite demandiekokenkan.nl is speciaal gericht op mannen. Ook op manneneten.nl zijn leuke recepten te vinden, waaronder één voor kruidnoten op de barbecue. En anders kun je natuurlijk altijd uitwijken naar smulweb.nl, waar lezers zelf de leukste recepten delen met anderen.

Conclusie

+ Motiverend kookboek met recepten voor beginnende en gevorderde koks.

+ Recepten worden uitgebreid beschreven in hooguit vier eenvoudige stappen.

+ Gevarieerde kost.

- Wel erg stereotiep.

- Sommige stappen zijn heel uitgebreid, waardoor ze soms onoverzichtelijk worden.

