Advent met Salem en Nura

De adventskalender ”Speuren naar Soeheel” wil bewustwording creëren rond het werk in Gods Koninkrijk op het Arabisch schiereiland. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal van Salem en Nura, die symbool staan voor alle kinderen in dit gedeelte van de wereld die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. De bijbehorende vragen leggen het verband tussen het verhaal en advent en dagelijks kunnen kinderen een stukje van het 3D-dorp bouwen waar het verhaal zich afspeelt. RD-columniste Saar van de Woestijne, die op het Arabisch schiereiland woont, schreef de kalender voor ”Elke dag nieuw”. Wie een gift overmaakt voor Bijbelverspreiding en de ondersteuning van veldwerkers op het Arabisch schiereiland kan de kalender downloaden.

Compleet adventspakket

Evangeliestek, een initiatief van het Landelijk Contact Jeugdwerk en het Hervormd Jeugdwerk, voor toerusting van kinderwerkers en gezinnen, ontwikkelde het adventspakket ”De blinkende Koningsster”. Om zo met het gezin „meer en meer te leren Wie Jezus is en waarom Hij naar deze aarde kwam.” Het pakket bevat alles wat nodig is voor het gezin om rondom het Woord van God toe te leven naar Kerst. Een aftelkalender in de vorm van sterren zorgt ervoor dat iedere dag een Naam van de Heere Jezus centraal staat. Bij iedere ster hoort een Bijbelgedeelte uit het leesrooster en een uitleg ervan. In het pakket zitten ook vijf creatieve opdrachten voor de adventszondagen en Kerst. De benodigdheden hiervoor, zoals klei voor kaarsenstandaards en materiaal voor een raamposter en kerstkaarten, zitten bij het pakket. De verwerkingen zijn eenvoudig aan te passen voor iedere leeftijd of te verdelen onder meerdere kinderen. Te bestellen via de website voor 14,95 euro.

handletteren

Veel huiskamers worden gesierd met handgeletterde posters. Hoe leuk is het om zelf aan de slag te gaan en je eigen lievelings(Bijbel)tekst voor aan de muur te maken, of kerstkaarten. Bij Handlettering-enzo is het mogelijk om online workshops handlettering te volgen. Deelnemers hoeven nog geen ervaring te hebben om de workshop handlettering te volgen en kunnen aan de slag met de tips en trucs die ze tijdens de workshop ontvangen. De workshops worden via Teams gegeven en duren ongeveer twee uur. Ze zijn te boeken vanaf vier personen. Wie alleen een workshop wil volgen, kan aansluiten bij de algemene workshops en uit het aanbod een datum kiezen. Ook dan is het mogelijk je eigen specifieke christelijke tekst te handletteren. De kosten zijn 19,50 euro per persoon. Dit is exclusief materiaal. Wie nog geen materialen heeft, kan voor 12,50 euro een basispakket aanschaffen.

