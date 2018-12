6 vragen over geldbesteding

Wat was je laatste grote aankoop?

„Mijn schoolboeken. Daar ging een paar honderd euro voor over de toonbank. Verder heb ik begin dit studiejaar een nieuwe smartphone gekocht. Die had ik nodig voor de journalistiekopleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede die ik gestart ben. Mijn oude telefoon had vrijwel geen opslagcapaciteit meer en een slechte camera. Voor opdrachten moet ik regelmatig filmpjes en foto’s maken. Nu heb ik een smartphone van Sony met een 23 megapixel camera.”

Waar spaar je voor?

„Het geld dat ik de afgelopen jaren heb gespaard, is voor het grootste deel opgegaan aan de schoolboeken en de smartphone. Nu probeer ik te sparen voor als ik uit huis ga. Binnen vijf jaar hoop ik op mijn eigen stekje te zitten. Je wilt dan fatsoenlijk kunnen rondkomen.

Overigens moet ik binnenkort waarschijnlijk een laptop kopen, wat weer een flinke deuk slaat in mijn spaarpot.

Ook voor een vakantie, spontaan uit eten gaan of een uitje met mijn familie wil ik een potje hebben. Zodat ik niet word gezien als de arme en luie student zonder bijbaantje en geld.”

Wat zijn je inkomsten en uitgaven per maand?

„Gemiddeld komt er zo’n 350 euro binnen. Dat is 25 euro aan kleedgeld, 95 euro aan zorgtoeslag plus nog een studentenlening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, MK) van 225 euro.

Qua uitgaven schommelt het. Het collegegeld kost me 105 euro per maand. De zorgverzekeraar tikt ook weer 95 euro af. Aan kleding geef ik zo’n 25 euro uit. En aan telefoon, cadeautjes en goede doelen elk ongeveer 5 euro. Eten en drinken kosten een tientje per maand. Als er geen andere aankopen zijn, spaar ik de rest, meestal zo’n 80 euro.”

Geef je meer geld uit door reclame?

„Ik denk dat ik wel vatbaar ben voor reclames, maar ik wacht altijd bewust een paar dagen voor ik daadwerkelijk iets koop. In die tijd komt er vaak een moment dat ik besef iets helemaal niet nodig te hebben. Vervolgens besluit ik het toch niet te kopen.”

Als je moet kiezen tussen gierig en verkwistend, wat ben jij dan?

„Oei, lastige keus. Omdat ik moet kiezen, ga ik voor gierig. Want ik ben blij met het geld dat ik heb en geef mijn vrienden gerust cadeaus van een paar euro via het Chinese AliExpress of de kringloop. Aan de andere kant koop ik bijna wekelijks een broodje op het station en koop ik regelmatig prullaria bij winkels als Action, Aldi en Big Bazar.

Ik koop dus best veel, maar let altijd op dat het niet te duur is. Daarbij maakt het niet uit of het voor mij of voor een ander is. Als de vraag is: geef je nooit iets uit of gooi je geld over de balk, dan is het antwoord dat ik geld over de balk smijt. Er gaat geen week voorbij of ik doe een aankoop die lang niet altijd nuttig is.”

Stelling: Ik kan goed met geld omgaan.

„Ik denk het wel. Al lijkt dat misschien in tegenstelling tot wat ik net zei. Bij de bank kan ik niet rood staan. Ik vind dat je altijd een bedrag achter de hand moet hebben. Als mijn ouders wat voorschieten, los ik het binnen een paar weken af. Ben ik een keer blut? Dan komt dat omdat ik nog geld tegoed heb van iemand.”

@cathinkaruissen

Cathinka Ruissen | 18 jaar | Meteren | journalistiek | zingen | fotografie | eigenzinnig | eerlijk | inspireren | bloeddonor

Hoe houd je geld over?

Een op de vijf mensen koopt weleens iets waar eigenlijk geen geld voor is. Dit zijn acht tips om geld over te houden:

Laat je haar knippen door een huisgenoot of een kapper in opleiding.

Neem (genoeg) eten mee van huis. Dan kom je op school of onderweg minder snel in de verleiding om te gaan snacken.

Doe nooit boodschappen met een lege maag.

Ga hardlopen. Dat scheelt bakken met geld in vergelijking met het onbeperkte, maar dure fitnessabonnement. Ben je bang dat je het niet volhoudt? Ga samen met je vriend(inn)en rennen.

Zoek bij onlineaankopen altijd even naar kortingscodes, bonnen of acties.

Vergelijk de prijzen van het product op een vergelijkingssite.

Vergeet de dure uitjes en zoek naar gratis uit-tips in jouw regio. Bekijk bijvoorbeeld een historisch stadje.

Kies niet standaard voor nieuw, maar ga voor tweedehandsartikelen bij een kringloopwinkel. Bijkomend voordeel: het is nog duurzaam ook.

Test jezelf

Hoe goed kun jij met geld omgaan? Hoe handig ben jij met het regelen van je geldzaken? Heb jij je inkomsten en uitgaven op een rijtje? En als jij shopt, let jij dan op de prijskaartjes of koop je waar je zin in hebt?

Jongerenwebsite Edgie.nl biedt verschillende interessante maar ook grappige testjes aan over geldzaken. Zo kun je kijken wat voor shoptype je bent. Of welk geldtype bij je past: een trendsetter, een levensgenieter, een regelaar of een toekomstplanner.

edgie.nl/test