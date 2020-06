Het zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn droogtetrauma. Dat moet ontstaan zijn in 1976, toen ik als kind vanuit onze tuin de rookwolken van de bosbranden op de Veluwe zag terwijl de politie ons via geluidswagens opriep de auto niet te wassen en de tuin niet te sproeien. Sindsdien vrees ik droogte.

De laatste jaren speelt dat trauma steeds weer op. Ik had begin maart, toen de weilanden zo ongeveer overal blank stonden, de hoop dat het dit jaar anders zou gaan. Maar april was nog maar net begonnen of er werd in de media alweer gesproken over de ergste droogte ooit. Erger zelfs dan in 1976, zo werd gezegd. En alleen het noemen van dat jaartal was genoeg om het trauma weer tot leven te wekken.

Ondertussen kwamen sommige waterleidingbedrijven in mei al met het advies zuinig aan te doen met water. Korter douchen, geen auto’s wassen en de tuinen niet sproeien maar begieten. Zinnige regels, maar daarmee breek je geen potten als het om door en door verwende mensen gaat die vinden dat water bijna gratis en altijd in overvloed beschikbaar moet zijn. Voor 1000 liter water betalen we in dit land ongeveer 1 euro. Dat zijn dus zo’n duizend literflessen bronwater –Nederland heeft namelijk het beste drinkwater ter wereld– die bij elkaar een eurootje kosten. En dat drinkwater spoelen we dan ook nog door het toilet, we wassen er de auto mee, spuiten er de stoep mee schoon en sproeien er het gazon mee.

In een gerenommeerd dagblad las ik als klap op de vuurpijl een artikel dat m’n trauma even zo ernstig deed opspelen dat ik bijna acute psychische hulp nodig had. De zogenaamde superzwembaden voor privégebruik zijn namelijk niet aan te slepen. Mensen gunnen zichzelf zo’n aanschaf omdat ze door de coronacrisis niet op vakantie kunnen. Want we menen recht te hebben op compensatie voor ieder zuchtje tegenwind. Dus worden er zwembaden gekocht voor in de tuin die maar liefst 56.000 liter drinkwater kunnen bevatten. Voor de duiding: dat is meer water dan een gemiddelde Nederlander in een heel jaar gebruikt. Het vullen van zo’n bad duurt trouwens ongeveer 55 uur. Niet gek dus dat waterleidingbedrijven de noodklok luiden op warme zomerdagen.

De oplossing? Die is even simpel als doeltreffend. Wie kranen dicht wil krijgen, kan er het beste voor zorgen dat de portemonnees open moeten. Dus de prijzen voor drinkwater snel met een factor twee, drie of vier verhogen.

Dat zal ze leren.