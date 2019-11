235.000 racewagens uit één speelgoeddoos: hoe doe je dat?

Met de speelgoeddozen van Modarri maak je zomaar 235.000 verschillende auto’s. Dat beweren de makers althans. Dat willen we zien!

Toet-toet! Op tafel ligt een speelgoeddoos van Modarri, volgens het opschrift ”de ultieme speelgoedauto”. Met twaalf wielen, drie stoeltjes, vijf spatborden en nog wat onderdelen in verschillende vormen en kleuren is er keus genoeg. Bouwen we een blauwe of een zilverkleurige racewagen? Kiezen we voor rode, voor oranje of voor grijze banden? En maken we de auto compleet met een zwarte, een groene of een oranje kuipstoel? Zeg het maar.

De Delux™-pack van Modarri mag jonge autobouwers dan alle mogelijke opties bieden, keuzestress blijft de bouwer bespaard. Dat komt vooral door het gemak waarmee je een autootje monteert en weer uit elkaar haalt. Met een paar kleine inbussleutels maak je van je groene racer in een handomdraai een oranje buggy.

Heb je liever een groene cockpit dan een blauwe voorruit? Ook dat is in minder dan een minuut gepiept. Wel zo fijn: de kleine inbusbouten vallen niet uit de componenten. Zo raak je ze niet kwijt en houd je meer tijd over om te racen.

Modarri. beeld Pieter Beens

Korte rijles

Wie het simpel wil houden, verwisselt alleen de grote onderdelen – carrosserie, frame, cockpit. Liefhebbers van details kunnen ook nog alle banden stuk voor stuk verwisselen. Daarmee is bouwplezier voor jong en oud gegarandeerd.

Na het bouwen is de pret niet over. De snelle racewagens zijn immers vooral bedoeld om mee te spelen. Dat gaat prima dankzij de soepele ophanging en verende voorwielen. Rechtuit rijden is wat lastig, maar sturen gaat heel soepel: wat meer druk op links en de auto stuurt naar links, wat meer druk op rechts en de racer rijdt naar rechts. ”Steer-N-Drive” noemen ze dat bij Modarri. Een korte rijles is voldoende om de weg op te gaan.

Blijft natuurlijk de vraag staan hoe je met deze Delux™-set 235.000 auto’s moet kunnen bouwen. En hoe twee van dit soort sets genoeg moeten zijn om meer dan 10 miljoen verschillende racewagens te produceren. Met de beste wil van de wereld komen we niet verder dan 8100 mogelijkheden. Afijn, dat zijn er ruim voldoende om de jeugd er voorlopig mee van de straat te houden.

Modarri Delux™-pack, $ 59,99 (ca. € 54) via amazon.com

Conclusie

+ Stevig en praktisch. De lichte racewagens kunnen tegen een stootje. Met de speciale inbusbouten –die je niet kunt kwijtraken– draai je ze goed vast. De vering lijkt het zwakste punt: die laat het waarschijnlijk als eerste afweten.

+ Veel bouwmogelijkheden. Eén Delux™-set biedt al mogelijkheden genoeg. Laat staan dat je meer van die dozen koopt. Je kunt wel blijven bouwen!

- Prijzig. Ruim 50 euro voor drie autootjes is wel wat duur – ook al heb je in theorie 100.000 configuratiemogelijkheden. Je bent immers óf aan het bouwen óf aan het rijden.

Meccano. beeld Pieter Beens

Een John Deere van meccano

Wie graag schroeft en bouwt, kan zijn lol op met de bouwdozen van Meccano.In Nederland lijkt de marketing een beetje stil te staan, maar webwinkels hebben het merk nog steeds in het assortiment. Neem de John Deere 8RT: een stoere trekker die bestaat uit 240 schroefjes, boutjes en andere onderdelen. Daarmee ben je wel even zoet! Niet voor niets is deze bouwdoos bedoeld voor kinderen vanaf een jaar of acht. Een praktijktest leert dat kinderen onder die leeftijd er heel wat moeite mee hebben om de doos in elkaar te zetten.

Dat ligt niet aan de instructies. Meccano levert bij de bouwdoos een duidelijke geïllustreerde handleiding met kleurrijke 3D-platen. Daarmee zet je de trekker vrij eenvoudig in elkaar. Het handige gereedschap zorgt voor duurzaam bouwresultaat.

Om het eindresultaat echt op een trekker te laten lijken, bevat de doos een aantal voorgevormde onderdelen van kunststof – de John Deere-groene motorkap bijvoorbeelden de zwarte spatborden. Vergeet dus de oude bouwdozen waarmee je alle componenten uit schroefjes en balkjes maakte: het resultaat van de moderne bouwdozen oogt een stukje realistischer!

Meccano. beeld Pieter Beens

Als de bouwdoos na het nodige schroefwerk klaar is, kan het rijplezier beginnen. De luchtbanden zorgen voor een comfortabele rit. Mochten de schroeven desondanks los rammelen, dan is een kleine onderhoudsbeurt voldoende om ze weer aan te draaien.

Echt aan het werk is er helaas niet bij. Een aanhangwagen of werktuig zou deze set compleet maken, maar die biedt Meccano niet. Ze zouden de bouwdoos nóg interessanter maken.

Meccano John Deere Tractor 8RT, € 37,99 via bol.com

Speelkleed. beeld Pieter Beens

3D-speelkleed

Dat zoiets eenvoudigs als een speelkleed ook nog steeds in ontwikkeling is, bewijst het 3D-speelkleed van IVI. De platte wegscheidingen en trottoirs van de traditionele speelkleden werden vervangen door ‘gras’ en ‘stoepranden’ in 3D en ook de ‘gebouwen’ werden iets hoger. Zo rijd je nooit meer per ongeluk over een schoolof door een vijver.

Een beetje fantasieloos blijft het 3D-speelkleed wel. De kleuren zijn beperkt –groen, wit, oranje en blauw voeren de boventoon– en bomen, huizen en fabrieken zijn plat en simplistisch. Begrijpelijk, want de techniek heeft nu eenmaal zijn beperkingen. Maar daarmee is de 3D-mat grafisch wel van mindere kwaliteit dan een goede 2D-mat. Wil je het speelgebied voor je auto’s leuker maken, dan moet je het zelf aankledenmet blokken, bomen en andere elementen. Dat is jammer, want goedkoop is het speelkleed zeker niet.

IVI 3D-speelmat, $ 190 (ca. € 172) via amazon.com

Speelkleed. beeld Pieter Beens

Jong geleerd is oud gedaan

Een beetje technisch inzicht is geen overbodige luxe. Wie al jong een schroevendraaier kan hanteren, kan later vast zijn eigen meubels monteren. Los daarvan is het leuk om dingen in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.

Fisher Price stimuleert kinderen om er vroeg mee te beginnen. De Wonder Makers™-serie bestaat uit gebouwen en voertuigen die je eenvoudig monteert en demonteert. Het speelgoed ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook van duurzaam materiaal. Veel gereedschap komt er niet aan te pas: de onderdelen kunnen gewoon in en aan elkaar worden geklikt. Daardoor wordt bouwen op jonge leeftijd al begrijpelijk gepresenteerd. Doordat de Wonder Makers™-sets uitwisselbaar zijn, kunnen kinderen met een paar dozen naar hartenlust combineren. Met de verschillende themadozen kunnen bovendien hele ‘dorpen’ worden aangelegd met verschillende gebouwen.Goed voor urenlang bouw- en speelplezier.

Wonder Makers. beeld Pieter Beens

Wonder Makers™, € 11,95 via bol.com