Koude dagen voor de deur

Was het halverwege oktober nog uitzonderlijk warm, begin volgende week is in hoger gelegen gebieden een vlok natte sneeuw niet uitgesloten, meldt Weerplaza.

Zaterdag schijnt de zon nog regelmatig en het wordt zo’n 10 graden. De nacht naar zondag koelt het hard af met op grote schaal in ieder geval vorst aan de grond.

Zondag overdag is het opnieuw wisselend bewolkt. Ondanks dat de zon zo nu en dan schijnt, is het wel koud. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind die het voor het gevoel nog een stuk kouder maakt dan de 7 of 8 graden die de thermometer in de middag aangeeft.

Maandag blijft de stevige noordoostenwind gewoon doorstaan. Het is ronduit koud met 6 á 7 graden. Ook valt er hier en daar een bui en het is niet uitgesloten dat er in de ochtend in de heuvels van Limburg en in het noordoosten van Nederland, waar de laagste temperaturen worden verwacht, ook een vlok natte sneeuw wordt gesignaleerd.