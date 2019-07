Keuken is smerigste plekje in huis

Van alle Nederlanders maakt 14 procent de wc slechts enkele keren per maand schoon. Toch is niet de wc, maar de keuken de vieste plek thuis. Althans, de plaats met de meeste bacteriën. En het allersmerigste voorwerp in huis? Dat is het op het eerste gezicht zo onschuldig ogende schuursponsje.

Dat schreef tijdschrift Quest in een speciale editie met 140 vragen en antwoorden.

Circa 14 procent van de Nederlanders maakt de wc minder dan één keer per week schoon, schreef Quest onder meer op basis van een onderzoek door marktonderzoeksbureau Multiscope onder 1.000 Nederlanders. Haren uit het doucheputje verwijderen doen ongeveer vier op de tien mensen minder dan eens per week. En de koelkast maken ruim zes op de tien mensen nauwelijks één keer in de maand schoon. Sommige klusjes lijken helemaal te worden vergeten. Zo maakt meer dan een kwart van de Nederlanders zelden of nooit zijn telefoon of werkbureau schoon.

Verrassend genoeg is de plek met de meeste bacteriën niet de wc, maar de keuken. Hier vind je ook gelijk de smerigste voorwerpen in huis. Het vaatdoekje biedt onderdak aan de meeste micro-organismen: op een enkele vierkante centimeter vaatdoek leven miljarden bacteriën. Toch is er nog een baas boven baas: het schuursponsje is het smerigste voorwerp in huis. „Je krijgt ze vanbinnen niet droog”, verklaart Peter Molenaar van het RIVM in Quest. Dat geeft bacteriën vrij spel om eens flink huis te houden.

Sommige schoonmaaktaken worden wel braaf uitgevoerd. Zo vervangen zeven op de tien Nederlanders de vaatdoeken minstens eens per week, 84 procent gaat één keer per week of zelfs vaker in de weer met de stofzuiger en 86 procent poetst het fornuis minstens één keer per week. En ook het bed wordt door ruim de helft van de Nederlanders minstens eens per week verschoond.