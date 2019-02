Zwitserse Zwinglifilm trekt veel bezoekers

Een film over het leven van de reformator Zwingli is een succes in Zwitserland. De speelfilm trok de eerste twee weken meer dan honderdduizend bezoekers.

Daarmee staat ”Zwingli” op de tweede plaats van best bekeken films ooit in Zwitserland gedurende de eerste twee weken na de première. Dat meldde de Zwitserse nieuwssite Livenet vorige week.

De film maakt deel uit van het herdenkingsjaar van Zwitserse Reformatie en haar belangrijkste reformator Huldrich Zwingli (1484-1531). Zwingli begon dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden in Zürich met zijn verzet tegen de aflatenhandel. Kijkers maken kennis met het leven van Zwingli, inclusief zijn pleidooi voor het gezag van de Bijbel en zijn twisten met de wederdopers. Ook de vertaling van de Bijbel krijgt de aandacht met een scène waarin de vertaling van de eerste verzen van het Johannesevangelie wordt bediscussieerd.

De stad waar de Zwitserse Reformatie begon, besteedt dit jaar in samenwerking met de Evangelisch-Reformierte Landeskirche veel aandacht aan zijn reformator. Tentoonstellingen en podiumdiscussies moeten de grote betekenis van Zwingli en de reformatie voor zijn geschiedenis onderstrepen.