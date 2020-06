Zwitserse kerk kampt met affaires

De Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) zit in zwaar weer. De raadsvoorzitter van de Zwitserse kerk, dr. Gottfried Locher, heeft zijn ambt neergelegd vanwege „grensoverschrijdend seksueel gedrag.”

Eerder al nam Sabine Brändlin ontslag als lid van de raad van de EKS wegens „onoverbrugbare meningsverschillen.” Naar nu blijkt hadden Locher en Brändlin in 2018 en 2019 een buitenechtelijke affaire, meldde de Duitse nieuwsdienst Idea deze week.

Locher (53) trad eind mei af omdat er tegen hem een klacht was ingediend vanwege „grensoverschrijdend gedrag” met een voormalige medewerkster. Dat zou tussen 2011 en 2013 zijn gebeurd. Locher was sinds 2011 voorzitter van de kerk.

Tijdens een vergadering van de kerksynode in Bern op 15 juni stelde Christoph Weber-Berg uit het kanton Aargau dat er meer vrouwen zijn geweest die Locher „op een verkeerde manier benaderde.” Als lid van de Raad ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik moest juist Brändlin deze aantijgingen onderzoeken.

Ulrich Knoepfel uit het kanton Glarus bracht de kwestie naar buiten omdat hij het niet juist vond dat de kerk er om privacyoverwegingen over wilde zwijgen. In Knoepfels ogen had Brändlin de klachten tegen Locher nooit mogen behandelen.

Volgens de Neue Zürcher Zeitung voerde Brändlin in 2018 ook campagne voor de herverkiezing van Locher als kerkpresident. Knoepfel zegt dat Locher nooit in zijn ambt zou zijn bevestigd als de affaire bekend was geweest. Hoewel er destijds geruchten over Lochers relatie met Brändlin waren, ontkende Locher alles toen de kerk hem ernaar vroeg.

Een externe advocaat uit Zürich zal nu de aantijgingen tegen Locher onderzoeken.