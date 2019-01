Zwitserse documentaire over lege kerken

Op de Zwitserse televisie is donderdag een documentaire uitgezonden over de herbestemming van kerkgebouwen.

Sinds de jaren zestig neemt het aantal kerkgangers in Zwitserland af, meldde dagblad Neue Zürcher Zeitung (NZZ) donderdag. Veel kerken staan leeg, maar veel Zwitsers zijn huiverig van de herbestemming van kerkgebouwen. Nederlanders lijken hier –volgens de NZZ– soepeler mee om te gaan.

In de documentaire wordt ingegaan op verschillende voorbeelden van kerken in Nederland die een andere bestemming hebben gekregen. De Amsterdamse concertzaal Paradiso en de supermarkt in de voormalige rooms-katholieke kerk van Helmond worden genoemd, evenals het Kruisherenhotel in een klooster in Maastricht.