Zwitsers onderzoek: Kerstfeest niet afschaffen

Christelijke feestdagen, zoals Kerst, moeten in stand worden gehouden. Met die stelling is ruim 80 procent van de ondervraagden in een Zwitsers onderzoek het „grotendeels” of zelfs „geheel” eens.

Dat maakten de organisatoren van de enquête, de Zwitserse Evangelische Alliantie (SEA) en de Alliance Presse deze week bekend. Zij hebben 1052 mensen in de Duitstalige en Franstalige delen van Zwitserland ondervraagd.

Onlangs stelde de jongerenbeweging van de Zwitserse sociaaldemocratische partij voor om Kerstfeest af te schaffen en in plaats daarvan seculiere feestdagen in te voeren. „Dat is voor de respondenten geen issue”, aldus de onderzoekers.

Daarnaast gaf driekwart van de respondenten aan dat de christelijke waarden tot de waarden van Zwitserland behoren. De onderzoekers vinden dat „verbazingwekkend”, omdat tegelijkertijd slechts een kwart van de ondervraagden zegt zich in een religieuze gemeenschap thuis te voelen.

Heimat

De onderzoeksresultaten staan centraal in het kerstnummer van het tijdschrift ”Viertelstunde”, waarin het Duitse begrip ”Heimat” centraal staat, dat in het Nederlands zoiets betekent als een vaderland of een land waarin men zich thuis voelt.

„De onderzoeksresultaten laten zien dat het christendom als binnenlands identiteitskenmerk een goede positie heeft”, zegt prof. dr. Ralph Kunz, hoogleraar praktische theologie aan de universiteit van Zürich, in een reactie op de onderzoeksresultaten.

Tegelijkertijd roept de hoogleraar de religieuze gemeenschappen ertoe op om over hun gastvrijheid na te denken, „omdat zij volgens de uitkomsten van het onderzoek aan nog weinig mensen een Heimat, een thuis, lijken te kunnen geven.”