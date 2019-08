„Zwingliwapens toch niet van reformator”

Door recent onderzoek staat definitief vast dat de zogenoemde ”Zwingliwapens” nooit aan de Zwitserse reformator hebben toebehoord, zo berichtte de Neue Zürcher Zeitung donderdag.

Met een fraai boekwerk probeerde de stad Zürich in het jaar 1890 bij de Zwitserse volksvergadering gedaan te krijgen dat het beoogde Landesmuseum in deze stad zou komen. In het boek werd opgesomd wat men het nieuwe museum zoal wilde schenken, onder meer „de helm, de strijdbijl en het zwaard van Ulrich Zwingli.”

Inderdaad kreeg Zürich het museum en de Zwingliwapens hadden daarin lange tijd een ereplaats. Nog in 1981 schreef de toenmalige museumdirecteur dat de helm en het zwaard echt bij de uitrusting van de veldprediker-te-paard hoorden. Zwingli zou met deze uitrusting hebben deelgenomen aan de slag bij Kappel in 1531. Hij kwam toen om het leven, waarna inwoners van Luzern zijn wapens roofden.

Niettemin beweerde Ferdinand Vetter al in 1923 dat een gat in de helm mogelijk veel later dan in 1531 was ontstaan. De naam Zwingli zou rond 1600 in de helm zijn gegraveerd.

In navolging van Vetter lieten ook de historici Hans Rudolf, Adrian Baschung en Jürg A. Meier zich kritisch uit over de wapens. Recent onderzoek toonde aan dat het gat in de helm is ontstaan tijdens ondeskundig reparatiewerk aan het begin van de negentiende eeuw.

Momenteel is de helm van ‘Zwingli’ te zien in het oude Arsenaal van Luzern.

Met de prediking van Zwingli in Zürich begon vijf eeuwen geleden, in 1519, de Reformatie in Zwitserland. Die wordt dit jaar op verschillende plaatsen herdacht.