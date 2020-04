Zweepslagen voor christelijke Iraanse activiste

De Iraans-christelijke bekeerling Fatemeh Mohammadi is deze week veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden plus een dag en tien zweepslagen.

De 21-jarige Mohammadi krijgt deze straf vanwege haar vermeende deelname aan demonstraties tegen de Iraanse regering na het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig in januari. Haar aanwezigheid in het gebied van de betoging was voor de rechter voldoende bewijs, meldde Article 18 begin deze week.

De Iraanse activiste heeft geen beroep aangetekend tegen het vonnis omdat ze van mening is dat andere rechters het vonnis simpelweg bevestigen. „Er was geen bewijs tegen mij, dus ik had moeten worden vrijgesproken”, zei ze.

Tijdens de hoorzitting van vorige week ondervroeg de rechter haar over haar religieuze opvattingen, hoewel de beschuldigingen daar geen verband mee hielden. De vrouw zat al enkele maanden gevangen vanwege het bezoeken van huiskerken.