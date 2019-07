Zweeds dorp verbiedt bidden onder werktijd

Bidden onder het werk is niet toegestaan voor ambtenaren in het Zuid-Zweedse dorp Bromölla.

Dat sprak de gemeenteraad van het 8000 inwoners tellende dorp in juni uit. De Zwitserse krant de Neue Zürcher Zeitung legde er eerder deze week de vinger bij.

In de gemeenteraad hebben de rechts-nationalistische democraten het voor het zeggen. Zij willen niet dat –met name islamitische– medewerkers van het gemeentehuis of leerkrachten op school tijd nemen om te bidden onder werktijd. Een stil gebed op de werkplek is geen probleem, aldus de verantwoordelijke politici. Er zou geen sprake zijn van inperking van religieuze vrijheid.

De ombudsman voor discriminatie wegens de Zweedse regering heeft inmiddels aangekondigd de zaak te onderzoeken.

