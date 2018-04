Stichting Heart Cry heeft het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen gekocht. Dat melden de diaconessen op hun website.

Voor de huidige bewoners, de diaconessen, is het pand te groot geworden. Zij verhuizen volgend jaar naar een nog te bouwen pand in het centrum van Amerongen. Stichting Heart Cry was al langere tijd op zoek naar een centrale plek in Nederland om verschillende activiteiten en aanverwante bedieningen onder te brengen. De verwachting is dat Heart Cry het pand in juli 2019 betrekt.