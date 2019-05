Zuiderportaal Grote Kerk Zwolle doorgebroken

Deze week is het portaal aan de zuidkant van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle doorgebroken, zo meldt RTV Focus Zwolle.

De Grote Kerk ondergaat momenteel een verbouwing. Een van de belangrijkste veranderingen is de vervanging van beide portalen door glaswerk. Hierdoor ontstaat een doorkijk vanaf het plein aan de achterzijde naar het plein aan de voorzijde van de kerk. In de portalen komen elektrisch bediende glazen schuifdeuren. Dat nodigt bezoekers uit om binnen te komen en geeft mogelijkheden om evenementen via de kerk te laten doorlopen. De verlichting in de kerk blijft ’s avonds branden, zodat het ook in het donker mogelijk is om door de kerk heen te kijken.

De heropening van de Grote Kerk vindt plaats op 13 en 14 juni.

De Grote Kerk is een middeleeuwse kerk. Met de bouw ervan werd omstreeks het jaar 1400 begonnen. Er is ruim zestig jaar gewerkt aan het gebouw, dat nog steeds het hart van Zwolle vormt. In 2017 namen 140.000 mensen een kijkje in het bedehuis.

Grote bekendheid geniet de kerk vanwege het monumentale Schnitgerorgel uit 1721 – destijds het grootste orgel van Nederland, met 4 klavieren, 4000 pijpen en 64 sprekende stemmen.