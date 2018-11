Zuid-Koreanse pastor in cel voor misbruik

Een invloedrijke geestelijke die zijn vrouwelijke volgelingen seksueel misbruikte, is donderdag in Zuid-Korea veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar.

De slachtoffers van Lee Jae-rock zagen hem als iemand die dichtbij God staat en durfden zich niet te verzetten, berichten Zuid-Koreaanse media.

De 75-jarige Lee leidt de Manmin Central Church met ongeveer 130.000 volgelingen. Hij misbruikte zeker acht vrouwen op veertig verschillende gelegenheden. Zij zagen hem volgens het hof als een „goddelijk wezen”. De geestelijke viel door de mand dankzij een onderzoeksprogramma op televisie. De autoriteiten arresteerden hem in mei.

Lee beweerde dat de slachtoffers hem valselijk beschuldigen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Die rekende de geestelijke aan dat hij geen berouw heeft getoond en misbruik maakte van zijn positie. De dominee hield zijn slachtoffers voor dat ze „naar de hemel zouden gaan als ze zijn bevelen zouden opvolgen”, aldus het hof.

Lee Jae-rock begon de kerk in 1982 met twaalf gelovigen. Slachtoffers vertelden dat het onmogelijk was om tegen hem in te gaan. „Hij vond dat hij meer was dan een koning. Hij was God.”

De overgrote meerderheid van de christenen in Zuid-Korea behoren tot protestantse hoofdstromingen. Daarnaast kent het land diverse geloofsgemeenschappen die in meer- of mindere mate sektarische trekken hebben, waaronder de Manmin Central Church. Dergelijke groeperingen kennen een leiderschapsstructuur die sterk op één persoon is gericht.