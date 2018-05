Zuid-Afrikaans studiecentrum breidt werkzaamheden uit

De inzet van een tweede fulltimepredikant bij het Reformational Study Center in Zuid-Afrika betekent dat nog meer voorgangers in Afrika begeleiding kunnen krijgen.

Dat zegt ds. Jopie van der Linden van het studiecentrum, dat gevestigd is in de omgeving van de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. Van daaruit wordt er theologische lectuur verspreid onder voorgangers in heel Afrika.

Ds. Van der Linden, emeritus predikant in de Vrye Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (VGKSA), is een van de oprichters van het Reformational Study Center. De instelling heeft een uitgebreide bibliotheek met theologische boeken. Deze worden ingescand, waarna voorgangers vanuit heel Afrika een beroep kunnen doen op deze bestanden.

De predikant, die wegens een chronische ziekte geen gemeente meer kan dienen, krijgt later dit jaar ondersteuning van ds. Ryan Kampen, predikant in de Canadian Reformed Churches. Dat kerkverband is net als de VGKSA een zusterkerk van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Volgens ds. Van der Linden werkt ds. Kampen al zo’n twee jaar in deeltijd vanuit Canada voor het Reformational Study Center. „Begin dit jaar hoorde iemand uit de gemeente van Dunnville ervan. Hij vermoedde dat een fulltimefunctie bij het studiecentrum goed zou passen bij de gaven van ds. Kampen. Deze man heeft daarop de kerkenraad van Dunnville aangeschreven met de vraag of die mogelijkheden zag om deze predikant ter beschikking te stellen. De kerkenraad dacht op dat moment al na over een nieuw zendingsterrein. Uiteindelijk heeft de raad eenparig besloten het studiecentrum te ondersteunen.”

Ds. Kampen zal zijn werk voor het studiecentrum vanuit Canada doen, aldus ds. Van der Linden. „Met moderne technologie zoals Skype is het heel goed mogelijk om op die manier samen te werken. Ryan zal zich richten op het project Living Word. Dit zijn preekschetsen die alle informatie bevatten die een lekenprediker nodig heeft. Het taalgebruik is eenvoudig. Zaken die aan de orde komen zijn de context van een Bijbeltekst, moeilijke woorden en zinsconstructies, suggesties voor de inleiding van de preek, de exegese en de toepassing.”

Volgens ds. Van der Linden telt Afrika miljoenen lekenpredikers. „Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat er de nodige struikelblokken zijn voor dit soort voorgangers. Bijbelverklaringen zijn vaak in te moeilijk Engels geschreven. Daardoor gaat er algauw van alles mis. Zo hebben we het meegemaakt dat een voorganger een tekst uit het Oude Testament over de uitroeiing van de Amorieten ging toepassen op de islam. Of dat een predikant bij de geschiedenis van Abraham en Hagar de toepassing maakte dat als het allemaal niet goed loopt thuis, je gewoon je vrouw naar haar familie kunt terugsturen.”

Ook vanuit Nederland krijgt het Reformational Study Center hulp, aldus ds. Van der Linden. Voormalig GKV-predikant Evert Jan Hempenius helpt met het opstellen van preekschetsen. Ds. Van der Linden hoopt dat er financiële ondersteuning voor dit werk kan komen, zodat dit werk kan worden uitgebreid. Ook vanuit De Verren Naasten, de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is er de afgelopen jaren steun gegeven aan het centrum.

Inmiddels helpt het Reformational Study Center 6700 voorgangers in meer dan 65 landen. Ds. Van der Linden: „Dit aantal groeit nog dagelijks. Deze predikanten ervaren onze dienst als een reusachtige steun in de rug en blijven maar vragen om meer studiemateriaal. We zijn dankbaar dat de Heere ons de gelegenheid geeft om op die manier onze gereformeerde rijkdom te delen met anderen.”