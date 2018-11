Zorgen over situatie twaalf gevangengenomen christenen in Darfur

Christian Solidarity Worldwide (CSW), een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, is bezorgd over de situatie van twaalf christenen uit de Sudanese regio Darfur.

De twaalf werden op 13 oktober gearresteerd in Nyala, de hoofdstad van de zuidwestelijke staat Dschanub Darfur. Negen van hen werden volgens CSW aan zware martelingen onderworpen nadat ze beschuldigd waren van geloofsafval. Ze werden gedwongen om het christelijk geloof af te zweren.

CSW-leider Mervyn Thomas zegt geschokt te zijn door de arrestatie en martelingen van christenen in de regio Darfur. „Het waren mensen die vreedzaam bijeen waren in hun eigen huis. We hebben opgeroepen tot onmiddellijke intrekking van de beschuldigingen.”