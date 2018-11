Zorgappartementen in voormalige Kruiskerk Heerenveen

De Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen is na zes jaar verkocht. Zorginstelling September wil er 40 tot 48 appartementen in maken voor ouderen met geheugenproblemen.

De Kruiskerk werd in 1921 gebouwd voor de gereformeerde kerk, die later opging in de Protestantse Kerk in Nederland. Tot 2012 werden er diensten gehouden. Sindsdien stond het gebouw te koop.

Een werkgroep van de kerk maakte vorig jaar een plan om het gebouw om te vormen tot zorgcentrum met 23 woningen, waarvan 10 in het oude kerkgebouw en de rest in een nieuwe aanbouw. September kiest voor twee keer zo veel appartementen. „Wij willen twee woonhuizen realiseren”, zegt oprichter en bestuurder Michiel van Putten van September. „Een woonhuis bestaat bij ons altijd uit een centrale woonkamer met 20 tot 24 kleinere appartementen.” De appartementen krijgen een oppervlakte van 31 tot 38 vierkante meter.

Het kerkgebouw wordt in tweeën verdeeld. Hier komen de twee centrale woonkamers in. De appartementen komen in de nieuwe aanbouw rond de kerk. Daarnaast wordt er in het kerkgebouw een extra verdieping aangebracht met een aantal appartementen.

September heeft acht woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen, waarvan zes, net als de Kruiskerk, in monumentale panden. Ook in Arnhem heeft de zorginstelling een woonhuis in een kerkgebouw ingericht. Twee jaar terug nam September een deel van het voormalige gemeentehuis vanWûnseradiel in Witmarsum over. Hierin zijn zeventien appartementen van veertig tot zestig vierkante meter gekomen. Daarnaast bevinden zich nog negen zorgappartementen van Patyna in het voormalig gemeentehuis.

Tweede kerk verkocht

De protestantse gemeente Heerenveen heeft onlangs ook de kerk aan de Fok verkocht. Ook deze stond sinds 2012 te koop. Een Friese vastgoedondernemer heeft het gebouw in september overgenomen en wil hierin zes appartementen inrichten die onder de sociale huurgrens worden aangeboden.

Ruim twintig jaar terug werd de voormalige kerk van Nijehaske aan de Heerenwal al verkocht. Hier is momenteel reclamebureau Van der Let in gevestigd. De protestantse gemeente Heerenveen heeft de Trinitaskerk en de Sionskerk nog wel in bezit.

September moet nog een definitief ontwerp maken voor de Kruiskerk en de gemeente Heerenveen moet nog akkoord gaan met de aanpassingen. September verwacht in de zomer van volgend jaar te kunnen beginnen met de verbouwing van de kerk en de nieuwe aanbouw. In 2020 moet het project klaar zijn.