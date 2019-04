Zoon van alcoholist werd voorganger in Bulgarije

Het leven van de Bulgaarse voorganger Nachko Zaikov is wonderlijk verlopen. De zoon van een alcoholist had in zijn jeugd nog nooit een kerk van binnen gezien. Zaterdag spreekt hij op de Open Dag van Trans World Radio in Barneveld.

Het programma van Nachko Zaikov en zijn vrouw Marusya zit vol maar ze hebben tussendoor wel even tijd voor een gesprek. Dat vindt plaats op de prachtige locatie van Trans World Radio in Huize De Schaffelaar te Barneveld. Er is wel een tolk voor nodig want het echtpaar verstaat alleen maar Bulgaars.

De voorganger wil met zijn Bijbel op de foto. Hij weet zich op een bijzondere manier geroepen door God.

Dat had hij als jongere niet gedacht. Zaikov zegt dat hij voetbalde in het jeugdelftal van Bulgarije en dacht in het voetbal carrière te maken.

Aangeraakt

Maar God leidde zijn weg anders, vertelt hij. „Mijn vader was alcoholist en het was thuis niet altijd even prettig. Mijn moeder was anders dan mijn vader. Ik zag haar wel eens bidden en dat maakte indruk. Misschien had het daarmee te maken dat ik –toen ik veertien jaar was– een kerk binnenging, nieuwsgierig naar het gezang dat ik hoorde. Ik was nog nooit in een kerk geweest. De predikant preekte over Golgotha. Toen raakte God mijn hart aan. Ik was het eens met de predikant die zei dat we zondaren zijn. Toen ik hoorde wat Christus tot redding van zondaren heeft gedaan, gaf ik mijn hart aan Hem. Hij is mijn Redder.”

Zaikov kreeg moeite met het spelen van voetbalwedstrijden op zondag en stopte met voetballen. Op een keer droomde hij dat hij was opgenomen in een paradijselijke plaats waar hij altijd wilde blijven. „God zei me dat ik Zijn Naam onder de mensen moest vertellen en dat ik later op die mooie plek mocht terugkomen. Om drie uur midden in de nacht van zaterdag op zondag werd ik wakker. Die zondag gaf ik een getuigenis van mijn droom in de kerk. Een ouderling vertelde dat het betekende dat ik predikant moest worden. Ik was toen zo verlegen dat ik me achter een kerkbank verstopte.”

Uitzendingen

Zaikov volgde een theologische opleiding aan het Baptist Theological Institute in Sofia en werd voorganger in Lom, zijn geboorteplaats. Hij kreeg een gemengde groep van Bulgaren, Turken en Roma’s onder zijn hoede en hij dient deze gemeente nog steeds.

Daarnaast heeft hij kleine gemeenten in dorpen rondom Lom gesticht. Hij werkt mee aan radio-uitzendingen en probeert Bulgaren te bereiken via internet. De tekst uit Handelingen 1:8: „Gij zult Mijn getuigen zijn (...) tot aan het uiterste der aarde” is zijn leidraad.

De Bulgaarse voorganger en zijn vrouw werken mee aan uitzendingen van Trans World Radio. Ze hebben regelmatig contact met hun luisteraars, luisteren naar hun verhalen en bemoedigen hen.

Vaak is Zaikov op reis om kleine radio’s uit te delen aan mensen in de dorpen in de omgeving. „Veel mensen, vooral Roma, zijn analfabeet en kunnen niet lezen. Ze kunnen wel naar de radio luisteren. Ook al is er geen elektriciteit, toch kunnen de batterijen opgeladen worden, door de zon.”

In de dorpen is hij voortdurend bezig met evangelisatie. Zaikov: „Bulgarije is in naam een christelijk land maar er is nauwelijks iets meer te zien van de christelijke waarden. Ik probeer met de mensen in contact te komen. In zeven dorpen zijn de laatste jaren huisgemeenten van 15 à 20 deelnemers ontstaan.”

Zaikov ondervindt geen steun van de overheid, integendeel. „De Bulgaars-Orthodoxe Kerk ziet de protestantse kerken als sekten en dat is van invloed op de overheid. Eens kwam ik in een dorpje en ik vroeg of er een kerk was. Toen ik hoorde dat die er niet was, ben ik met een groep van vooral jongeren Bijbelstudie in huis gaan doen. De groep groeide en we zochten naar een groter gebouw. Daarvoor gingen we naar de burgemeester maar die zei: „U moet hier weggaan, anders laat ik u arresteren.” Toen ben ik daar weggegaan.”

Het was moeilijk maar het ontmoedigde Zaikov niet. „Ik geef het nooit op. De Heere heeft me tot dit werk geroepen.”