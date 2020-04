Zonnepanelen in kruisvorm op kerkdak in Landsmeer

Op het dak van kerkgebouw Het Kruispunt in Landsmeer (Noord-Holland) zijn recent zonnepanelen in de vorm van een kruis geplaatst, meldt de site van de protestantse gemeente Landsmeer.

De protestantse gemeente in Landsmeer heeft zich aangesloten bij GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear, en daarna een aantal veranderingen doorgevoerd. In maart is de spouwmuur van de Voorhof, het bijgebouw van de kerk, geïsoleerd en daarna zijn de zonnepanelen op het kerkdak geplaatst. Met het aanbrengen hiervan wil de gemeenet een bijdrage leveren aan het bewust omgaan met het milieu en tegelijk bezuinigen op de kosten van de exploitatie van het kerkgebouw.

De zonnepanelen zijn in de vorm van een kruis op het dak gelegd. Het kruis is niet alleen het symbool van het christendom, maar verwijst ook naar de naam van het kerkgebouw, aldus de site van de gemeente.

Het kerkgebouw dateert uit 1927. De voormalige gereformeerde kerk werd in 2002 het centrale protestantse kerkgebouw in Landsmeer. De gemeente is voortgekomen uit de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Landsmeer en de hervormde gemeente Purmerland. Toen kreeg de kerk de naam Het Kruispunt.