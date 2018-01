Zondag voor de buurt in Amsterdam-Noord

De missionaire gemeente Hoop voor Noord in Amsterdam experimenteert sinds kort op drie plekken met de „zondag voor de buurt.”

Voorganger Theodoor Meedendorp, die verantwoordelijk is voor het buurtwerk van Hoop voor Noord, deelt mee dat de „zondag voor de buurt” is ontstaan uit sociaal-diaconaal werk dat leden van de gemeente in hun buurt doen. Ze organiseren bijvoorbeeld buurtmaaltijden, vrouwenochtenden en kinderwerk, terwijl er ook ruimte is voor een-op-een gesprekken. Deze contacten met niet-christenen zijn uitgegroeid tot het experiment.

Op de eerste zondag van de maand vindt er op drie plaatsen in Amsterdam-Noord een bijeenkomst plaats voor deze mensen voor wie de drempel naar de kerk te hoog is. Dat kan een viering zijn met het zingen van een lied, lezen uit de Bijbel en het vertellen van een verhaal, maar ook een gesprekskring met een christelijk of Bijbels thema.

De groepen zijn kleinschalig en bestaan uit tien à twintig personen. De aantallen wisselen per keer, afhankelijk van het aantal deelnemers, aldus Meedendorp.

Hoop voor Noord is een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, die verbonden is met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een van de kenmerken is het oog hebben voor elkaar en lokaal aanwezig en van betekenis willen zijn. Naast Meedendorp, die hier sinds drieënhalf jaar werkt, is Jurjen ten Brinke al langer aan Hoop voor Noord verbonden.