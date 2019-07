Zoektocht in krochten Vaticaan nog niet voorbij

Het is onwaarschijnlijk dat een 15-jarig meisje dat in 1983 verdween, is begraven in het Vaticaan. Maar daarmee komt vast geen einde aan het zoekwerk.

Onderzoek moet uitwijzen of het gebeente dat afgelopen zaterdag op de Teutoonse Begraafplaats in Vaticaanstad werd opgegraven, toebehoort aan Emanuela Orlandi. Die 15-jarige dochter van een medewerker van het Vaticaan verdween in juni 1983 spoorloos in Rome. Het is echter onwaarschijnlijk dat haar lichaam in het Vaticaan werd begraven.

Emanuela Orlandi werd voor het laatst gezien toen ze na afloop van muziekles wachtte op de stadsbus naar Vaticaanstad. Over de verdwijning hangt een mysterieuze sluier. Waarschijnlijk is ze omgebracht door professionele gangsters, mogelijk om ‘politieke’ redenen. Volgens een hardnekkige theorie zou het meisje zijn ontvoerd om het Vaticaan onder druk te zetten met als doel Mehmet Ali Agca vrij te krijgen, de Turkse schutter die in 1981 had geprobeerd paus Johannes Paulus II om te brengen. Volgens een andere theorie zou Orlandi zijn gekidnapt door een bende in de poging om geïnvesteerd geld in de failliet gegane bank Ambrosiano terug te krijgen. De Vaticaanbank was betrokken bij de ondergang van deze bank.

Er is nauwelijks een fatsoenlijke reden te noemen waarom gangsters het lichaam zouden hebben begraven in het Vaticaan. Het is onwaarschijnlijk dat mensen op sleutelposities in het Vaticaan dat hebben toegestaan. „Moordenaars laten een lichaam in het niet verdwijnen of dumpen het zo ver mogelijk. Ze gaan het echt niet begraven op een plek die ooit kan worden ontdekt, waarmee een onvoorstelbaar schandaal ontstaat”, zegt Marco Fassoni Accetti tegen de Italiaanse online krant Blitz. Hoewel Accetti een discutable bron is –hij heeft zichzelf ooit aangegeven als een van de ontvoerders van Orlandi zonder daarvoor bewijs te leveren– snijdt zijn redenatie hout.

Gangsterbaas

De opgraving op de Teutoonse Begraafplaats zaterdag was de vierde keer in de laatste zeven jaar dat de autoriteiten in het geweer kwamen. De zoektocht wordt in verband gebracht met de Rooms-Katholieke Kerk. In 2012 opende de forensische politie het graf van een gangsterbaas in de crypte van een Romeinse basiliek. Niets wees op Orlandi.

November vorig jaar werden menselijke resten gevonden onder de vloer van een gebouw op het terrein van de pauselijke ambassade in Rome. Ook toen ontbrak ieder spoor van Orlandi. Bijna twee weken geleden werden op de Teutoonse Begraafplaats in Vaticaanstad twee negentiende-eeuwse graven geopend. Ze bleken leeg te zijn. Dat mocht geen verrassing heten, aangezien in Italië, en waarschijnlijk ook in het Vaticaan, graven na 99 jaar worden geruimd. Bij het openen van beide graven kwamen twee knekelhuizen aan het licht. Deze werden zaterdag geopend.

De grote man achter het zoekwerk is Pietro Orlandi, de broer van Emanuela. Dat het Vaticaan nu meewerkt, duidt volgens hem op medeplichtigheid, zei hij tegen het dagblad Il Fatto Quotidiano. Het Vaticaan ontkent schuld.