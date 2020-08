„Zingen niet risicovoller dan praten voor virusoverdracht”

Hoe harder iemand zingt of praat, hoe meer aerosolen dat oplevert. Tussen zingen en praten op hetzelfde volume zit weinig verschil, blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek werd gedaan door wetenschappers van de universiteit van Bristol. Zij concluderen dat de hoeveelheid fijne speekseldruppels, zogenaamde aerosolen, voornamelijk afhangt van het volume waarop iemand spreekt of zingt, aldus de omroep BBC donderdag. Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus wordt verspreidt via deze aerosolen in de lucht en op oppervlakten.

Aan de studie deden vijfentwintig professionele artiesten mee van verschillende geslachten, etniciteiten, leeftijden en muzikale achtergronden. Ze deden een reeks oefeningen, waaronder het zingen en opzeggen van het liedje Happy Birthday op verschillende toonhoogtes en volumes in een ruimte waar geen andere aerosolen waren.

De wetenschappers ontdekten dat het volume van iemands stem de grootste invloed heeft op de hoeveelheid geproduceerde aerosolen. Hoe harder iemand praat of zingt, hoe meer aerosolen dat oplevert. Op je allerhardst zingen of schreeuwen levert dertig keer meer aerosolen op dan zacht zingen en praten.