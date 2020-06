ZHHK zoekt Engelse boeken voor seminarie Malawi

Ds. C. J. P. van der Bas, zendingspredikant in Zomba (Malawi), is op zoek naar Engelstalige theologische boeken voor de opleiding van predikanten in Malawi.

Dat schrijft hij in een oproep in het laatst verschenen nummer van het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk. De Zending van de Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is in Malawi betrokken bij een seminarie waaraan momenteel 25 studenten verbonden zijn. Zodra de coronamaatregelen op het zendingsveld versoepeld worden, kan het onderwijs worden hervat.