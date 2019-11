ZGG: Werkers Albanië zijn veilig

De medewerkers van de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) in de Albanese stad Durrës zijn veilig. Dat meldde de zendingsorganisatie dinsdagochtend desgevraagd.

Albanië werd in de nacht van maandag op dinsdag door een aardbeving getroffen, die zeker zes mensen het leven kostte. Honderden personen raakten gewond. Met name de tweede stad van het land, Durrës, is zwaar getroffen.

„Al onze mensen zijn op dit moment gelukkig in veiligheid”, zegt Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG. „Hun huizen zijn nog bewoonbaar, maar hebben wel schade. Ook het kerkelijk centrum in Durrës is beschadigd, onder meer met scheuren in de muren.”

Een aardbeving heeft altijd veel impact, aldus Kooijman. „Temeer omdat de vorige grotere beving nog maar kort geleden, in september, plaatsvond. De veiligheidsmaatregelen die bij deze situatie horen worden in acht genomen, zowel door de werkers ter plaatse als op het zendingsbureau in Woerden.”

ZGG heeft verschillende medewerkers in de havenstad. Henk van Bochove werkt als evangelist met zijn gezin in Durrës, Gerdine Zoeteman is er actief als vrouwen- en kinderwerker. Ellen Maljaars werkt als onderwijsondersteuner bij de familie van Bochove. Ook wonen meerdere werkers in opleiding in Durrës: Henk en Marianne Visser (evangelist) en Carolien Geluk (kinder-, jeugd- en vrouwenwerker). Het echtpaar Wassink (theologisch toeruster) woont dichtbij de eveneens getroffen hoofdstad Tirana.