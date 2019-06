In de Evenementenhal in Gorinchem had zaterdag de 63e zendingsdag van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) plaats. Thema was ”Gods Woord in de wereld”.

Zo’n 3800 belangstellenden woonden de landelijke bijeenkomst bij – de afgelopen twee jaar waren dit er 3700. Een fotoreportage.

Verslag volgt.