Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft J. (Hanneke) van der Blonk (25) uit Nunspeet benoemd voor het zendingsveld in Guinee.

Dat maakte ZGG maandag bekend.

Na een opleiding zal Van der Blonk worden uitgezonden als vrouwen-, jeugd- en alfabetiseringswerker. Ze heeft de PABO gedaan. Momenteel is zij voor het tweede jaar onderwijsvrijwilliger op de Samuëlschool in Guinee. Van der Blonk is lid van de gereformeerde gemeente in Nunspeet.