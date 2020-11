Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft G. J. (Truus) Verweij uit Apeldoorn benoemd voor het zendingsveld in Ecuador.

Na haar opleiding zal Verweij (35) worden uitgezonden als begeleidster vrouwenwerk in Ecuador. Momenteel is zij werkzaam als leerkracht in het speciaal voortgezet onderwijs. Zij is eerder als onderwijsondersteuner in Portoviejo (Ecuador) werkzaam geweest.

Truus is lid van de gereformeerde gemeente te Apeldoorn.