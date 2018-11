ZGG benoemt zendingswerker voor Albanië

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft Carolien Geluk (25) uit Zeist benoemd als zendingswerker voor Albanië.

Dat maakte ZGG maandag bekend. Na opleiding zal Geluk worden uitgezonden als kinder-, jeugd- en vrouwenwerker.

Carolien Geluk volgde de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Momenteel werkt zij op het Van Lodenstein College binnen de leerlingenzorg. Zij was eerder onderwijsvrijwilliger onder kinderen van ZGG-werkers in Portoviejo (Ecuador). Geluk is lid van de gereformeerde gemeente in Zeist.

ZGG werkt sinds 1994 in Albanië. In maart benoemde de organisatie een nieuwe evangelist voor dat land, Henk Visser uit Woerden.