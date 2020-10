ZGG benoemt Maarten Baan als evangelist Guinee

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft Maarten Baan uit Opheusden benoemd als evangelist voor het zendingsveld in Guinee.

Dat maakte de zendingsorganisatie maandagochtend bekend.

Baan (27) studeerde watermanagement en is momenteel werkzaam als adviseur water en klimaatadaptatie bij het ingenieursbedrijf BOOT.

Baan is getrouwd met Gerdineke Koelewijn (27), die werkzaam is als gastouder. Samen hebben zij een dochter van twee jaar. Het echtpaar is lid van de gereformeerde gemeente te Opheusden.

Na hun opleiding zullen zij worden uitgezonden naar het dorp Coliah.