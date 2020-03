ZGG benoemt Jos Kardol tot evangelist Guinee

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft J. B. Kardol (32) benoemd als evangelist voor het zendingsveld in Guinee.

Dat maakte ZGG maandag bekend. Kardol zal na zijn opleiding worden uitgezonden naar Garama.

Jos Kardol heeft een onderwijskundige achtergrond en is momenteel werkzaam als veldwerker in het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten in Leidsche Rijn. Ook werkte hij een jaar als onderwijsondersteuner voor ZGG in Ecuador.

Het echtpaar Kardol-Blankespoor is lid van de gereformeerde gemeente te Utrecht en heeft een dochter van één jaar. Jannemieke (27) werkte in het onderwijs en gaf eerder onderwijsondersteuning voor ZGG op de velden in Guinee en Ecuador.

