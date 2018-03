ZGG benoemt Henk Visser als evangelist voor Albanië

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft Henk Visser uit Woerden benoemd als evangelist voor het zendingsveld in Albanië.

Dat berichtte de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten maandag. De benoeming betekent dat het team van ZGG in Albanië wordt uitgebreid.

Visser (46) heeft een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit gedaan en volgt momenteel de hbo-variant van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). Tot nu toe heeft Visser gewerkt binnen het bankwezen. Zijn vrouw Marianne werkt in de zorg. Het echtpaar Visser-Mans heeft vier volwassen kinderen.

De familie is lid van de gereformeerde gemeente in Woerden. Visser is daar ouderling.