Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft een nieuwe voorlichter benoemd: Henk Jansen uit Rijssen.

Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.

Jansen (36), die dit najaar met zijn werkzaamheden begint, is getrouwd en vader van vijf kinderen. Hij is momenteel teamleider onderwijs aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Jansen is de opvolger van Just van Toor, die docent godsdienst, burgerschap en internationalisering aan het Hoornbeeck College in Amersfoort wordt.