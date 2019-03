Zeven Iraanse christenen op borgtocht vrij

Zeven christenen van de Church of Iran zijn onlangs op borgtocht vrijgelaten. Twee anderen zitten nog gevangen.

Dat meldde Open Doors donderdag op basis van berichtgeving door Middle East Concern.

Hossein Kadivar werd op zaterdag 16 maart vrijgelaten. Op zondag en maandag volgden Babak Hosseinzadeh, Behnam Akhlaghi, Kamal Naamanian, Mohammed Vafada en Khalil Dehkanpour. Hun vrijlating was mogelijk na het betalen van een borgtochtsom van ruim 10.000 euro. Ook Mehdi Khatibi zou zijn vrijgelaten. De reden van hun arrestatie en de aanklacht tegen hen is onbekend. „Zoals bij vele andere gearresteerde Iraanse christenen zijn ze voorlopig op vrije voeten, totdat ze een oproep van de rechtbank ontvangen. Wanneer hun zaak voor de rechter komt is onzeker”, aldus Open Doors.

Khalil Dehkanpour en Hossein Kadivar werden eind januari opgepakt en opgesloten in de Lakangevangenis. Hun pastor, Abdolreza Haghnejad, werd op 10 februari bij zijn huis gearresteerd. Vijf dagen later werden Kamal Naamanian, Mohammed Vafada en Shahrooz Eslamdous opgepakt. Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi en Behnam Akhlaghi werden op 23 februari gearresteerd.

Abdolreza Haghnejad en Shahrooz Eslamdous zitten nog gevangen. Haghnejad is aangeklaagd vanwege „het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en het promoten van zionistisch christendom.” Familie en vrienden van de gearresteerde christenen zijn „dankbaar” dat de christenen op borgtocht vrij zijn, maar vragen gebed voor de vrijlating van Haghnejad en Eslamdous.

In Iran zijn in 2018 ten minste 45 christenen van verschillende denominaties gearresteerd. Een aantal is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Hun families worden ondertussen publiekelijk vernederd, aldus Open Doors. De politie viel het afgelopen jaar meerdere huiskerken binnen. Het merendeel van deze huiskerken is op non-actief gesteld.

Iran staat op de negende plek op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Sinds het verschijnen van de Ranglijst Christenvervolging in 1993 staat het land in de top-tien. Een paar keer stond het land zelfs op de tweede plaats.