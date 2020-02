Zeven doden bij aanvallen op christenen Burkina Faso

Bij diverse aanvallen op christenen in Burkina Faso vielen vorige week ten minste zeven doden.

Islamitische extremisten schoten dinsdag Lankoandé Babilibilé dood, meldde Open Doors eind vorige week. Babilibilé was diaken in een evangelische kerk in Sebba, een stad in het noordoosten van het West-Afrikaanse land. Ook stond hij aan de basis van de oprichting van enkele andere kerken in de regio.

De extremisten gebruikten de auto van de diaken voor de ontvoering van pastor Tindano Omar, samen met twee van zijn dochters, een zoon en twee neefjes. De ontvoerders lieten de dochters donderdag fysiek ongedeerd vrij. Snel daarna volgde echter het nieuws dat de mannen door de moslims waren geëxecuteerd.

Deze moorden komen kort na een aanval op een protestantse kerk in Nagnounbougou, in het oosten van Burkina Faso. Gewapende mannen brachten daar vorige week zondag ten minste twee kerkgangers om het leven.