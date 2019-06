Zestiende editie Tsjerkepaad opent in Anjum

De zestiende editie van ”Tsjerkepaad” (Kerkpad) wordt zaterdag officieel geopend in de protestantse Michaëlkerk in Anjum. Vanaf zaterdag 6 juli doen ruim 250 Friese kerken mee aan de jaarlijkse openkerkenroute. Thema is dit jaar ”Kerk en kunst”.

„Er is in onze monumentale kerken heel veel te zien. Het thema ”Kerk en kunst” is dan ook zeker geen uitnodiging om onze kerken vol te proppen met allerlei andere kunstwerken”, waarschuwt Gerrit Groeneveld, voorzitter van Stichting Tsjerkepaad, in het voorwoord van de Tsjerkepaadgids. „Preekstoelen, orgels, glas-in-loodramen zijn op zich al ware kunstwerken, hoewel hun eigenlijke betekenis niet ligt in het vertonen van kunst”, vervolgt Groeneveld. Hij hoopt dat kerken die kunstwerken als basis nemen bij de zomerse openstelling, en dat aanvullen met kunstwerken van buiten.

Deelnemende kerken openen tussen 6 juli en 14 september op zaterdagmiddagen de deuren. Er worden ook enkele grotere activiteiten georganiseerd. Zo houdt Stichting Tsjerkepaad op 27 juli samen met de Stichting Organum Frisicum een orgelfietstocht, waarbij de orgels en kerken van Bears, Weidum en Jorwert worden bezocht.

tsjerkepaad.nl voor alle deelnemende kerken