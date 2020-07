Zeshonderd uur bouwde Gerrit Boer aan legotempel

Urenlang bouwde hij, steentje voor steentje. Maar nu staat er dan ook wat: de tempel van Jeruzalem met alle bijbehorende gebouwen – van lego. Van elke hoek in het tempelcomplex kent Gerrit Boer het verhaal.

De inwoner van Harderwijk is een systematisch mens. In zijn tuinhuisje heeft Boer alle legosteentjes geordend in doosjes en daarop geschreven wat erin zit: steen wit 1x10, steen wit 1x12, steen wit 1x16. Drie voorwaarden ziet Boer voor iemand die het bouwen van een omvangrijk legotempelcomplex wil overwegen. En dit is er de eerste van: ordelijkheid.

Een tweede voorwaarde is om al eerder je sporen verdiend te hebben op legogebied – en dat heeft Boer. Hij pakt er een fotoboek bij, waarin een groot aantal van zijn bouwwerken is afgebeeld. Variërend van een eenvoudig huis tot een complex kasteel. Het laatste bouwwerk stelt Brederode bij Santpoort voor.

Een derde vereiste is om van te voren precies te weten hoe het bouwwerk eruit gaat zien. Boer, die enige jaren geleden is afgekeurd voor zijn werk, laat een paar Engelstalige studieboeken zien die allerlei details van de tempel van Herodes prijsgeven. Afbeeldingen hieruit heeft hij onder de scanner gelegd en uitvergroot.

Plattegrond

Op zijn computerscherm laat de bouwer zien hoe hij begon. Eerst maakte hij een plattegrond en gaf met legosteentjes aan waar wat moest komen. Hij begon op 10 april met bouwen en voltooide het werkstuk van 1,90 bij 1,25 meter op 12 juli in naar schatting zeshonderd werkuren.

Twee elementen van het tempelcomplex, dat in Boers tuin op een tafel staat, vallen direct op. Dat zijn het eigenlijke tempelgebouw met het gele dak, waarin zich het heilige en het heilige der heiligen bevonden, en de burcht Antonia. Kenmerkend is de muur die om het hele complex heenloopt, met uitzondering van de plaatsen waar gebouwen staan.

beeld RD, Henk Visscher

Boer begint zijn ‘rondleiding’ bij de Klaagmuur, een overgebleven gedeelte van de westelijke muur. Hij laat zien welk gedeelte van die muur, die vroeger veel hoger was, nog over is.

Iets verderop lag de burcht Antonia. Vanaf dat hoogste punt van Jeruzalem beheersten de Romeinen de stad en de tempel. In die burcht werd de apostel Paulus gevangengehouden en daar werd ook Jezus veroordeeld door Pontius Pilatus, zegt Boer. „In die burcht had Pilatus een ruimte waar hij rechtsprak.”

Aan de zuidkant van het tempelcomplex bevond zich een langgerekt gebouw dat via drie ingangen te bereiken was. „Daarin vond dikwijls de Joodse rechtspraak plaats. Maar de veroordeling van Jezus door het Sanhedrin vond elders plaats”, zegt Boer.

Drie ingangen leidden naar het voorhof, de plaats waar Jezus de geldwisselaars verdreef. Iets verderop bevindt zich het voorhof van de vrouwen, waarachter een grote poort is die naar het eigenlijk tempelgebouw leidt. Wat er in de tempel te zien is, is niet zichtbaar. Daar mochten immers alleen de priesters komen.

beeld RD, Henk Visscher

Brand

In het jaar 70 werd Jeruzalem tijdens de ”Joodse opstand” heroverd door de Romeinen. Enige Joden hielden in het tempelgebouw stand tegen de vijanden. Daarop staken de Romeinen de tempel in brand. Boer weet de plek aan te wijzen waar de brand begon, die het hele complex verwoestte.

De bouwer weet nog niet wat er met de tempel van legosteentjes gaat gebeuren. „Het Israël Centrum in Nijkerk heeft er belangstelling voor. Maar ik weet niet of ik het afsta. Waar moet ik anders de steentjes vandaan halen als ik aan een nieuw gebouw begin?”