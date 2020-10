Zes rk-kerken rondom Tubbergen sluiten

Het parochiebestuur van de Heilige Pancratiusparochie rond Tubbergen (Overijssel) heeft recent bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is tot sluiting van zes kerkgebouwen. Dinsdag is hierover een informatieavond gehouden in de kerk te Tubbergen. Tijdens de bijeenkomst werden de parochianen geïnformeerd over het proces en de te verwachten stappen.

De volgende kerken staan op de nominatie om vóór 2025 aan de eredienst onttrokken te worden: de Pancratiuskerk in Albergen, Simon en Judaskerk in Reutum, Pancratiuskerk in Fleringen, Pancratiuskerk in Langeveen, Pancratius en H. Josephkerk in Vasse en de Antonius Abtkerk in Vriezenveen.

Vanaf 2025 zijn dan nog drie kerkgebouwen binnen de hele parochie open: de H. Pancratiuskerk te Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Mariaparochie en de Pancratiusbasiliek in Tubbergen.

De parochie van de H. Pancratius ging in 2010 van start. Het betrof een samenwerkingsverband tussen de acht parochies van de gemeente Tubbergen en de parochie Vriezenveen.

De gemeente Tubbergen heeft een kerkenvisie opgesteld en gaat zowel met het parochiebestuur als met de kerkenraad van de protestantse gemeente Tubbergen in gesprek.

Twente wordt/werd gekenmerkt door een rooms-katholieke meerderheid in het oosten, noordoosten en zuiden en veelal een protestantse meerderheid in het westen en noordwesten. Het CDA heeft in de gemeente Tubbergen 12 van de 19 zetels.