Zes doden bij aanslag op kerk Burkina Faso

Moslimextremisten hebben zondag een bloedbad aangericht bij een protestantse kerk in het noorden van Burkina Faso. Zeker zes mensen, onder wie de voorganger en twee van zijn zoons, kwamen om het leven.

De aanslag had rond het middaguur plaats in het dorpje Silgadji, vlakbij de stad Djibo, niet ver van de grens met Mali. De aanvallers kwamen met zeven motoren tegelijk aan toen de kerkdienst afgelopen was, verklaarde een anoniem lid van de geloofsgemeenschap tegenover AFP. Toen de mensen de kerk verlieten, begonnen de extremisten te schieten, eerst in de lucht en daarna ook op de kerkgangers, aldus de getuige.

Volgens de BBC betreft het de eerste aanslag op een kerk sinds de uitbraak van islamitisch geweld in Burkina Faso, in 2016. Moslimextremisten proberen het West-Afrikaanse land te destabiliseren. In de voormalige Franse kolonie zijn allerlei jihadistische groepen actief. Onduidelijk is nog welke groepering er achter de aanslag op de kerk zit.

Vrijdag was een school in Maitaougou al doelwit van een aanslag. Daarbij vielen zes doden, onder wie vijf docenten. De jihadisten hebben het ook voorzien op buitenlanders. Zo misbruikten en doodden zij eerder dit jaar een Canadese geoloog.

Diverse Afrikaanse landen, waaronder Burkina Faso, Tsjaad en Kameroen, lijken een „opmars” te maken als het gaat om geweld tegen christenen, constateerde Open Doors begin dit jaar.