Zendingsorganisatie Verre Naasten ziet inkomsten stijgen

Zendingsorganisatie Verre Naasten heeft vorig jaar 5,3 miljoen euro aan inkomsten ontvangen.

Dat is ruim vijf ton meer dan begroot, zo blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag 2019. In 2018 kreeg de zendingsorganisatie ruim 5,2 miljoen euro binnen. Verre Naasten steunde vorig jaar 78 kerkverbanden en christelijke organisaties in 34 landen. Nieuw was de ondersteuning van kerken op Curaçao (Iglesia Reforma Korsou) en in Marokko (Église Évangélique au Maroc). Ook ging vrouwenbeweging Lume van start.