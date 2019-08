Zendingsmiddag hhg Garderen: Verkiezing geweldige troost

„Het is een geweldige troost dat de zaligheid niet afhangt van de keus van mensen. God roept mensen Die Hij verkoren heeft tot het eeuwige leven”, zei ds. H. Lassche woensdag tijdens een zendingsmiddag in Garderen.

De bijeenkomst, die door de plaatselijke hersteld hervormde zendingscommissie was georganiseerd, trok ongeveer 160 bezoekers naar de historische kerk van het Veluwse dorp.

Ds. Lassche, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen, mediteerde over 2 Timotheüs 2:19: „Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.” In deze tekst gaat het, aldus de predikant, zowel over de verkiezing door God als over de menselijke verantwoordelijkheid.

Over de verkiezing hoeft niet gezwegen te worden, zo stelde ds. Lassche. Paulus doet het ook niet. „God roept mensen die Hij verkoren heeft tot het eeuwige leven. Het is een geweldige troost dat de zaligheid niet afhangt van de keus van mensen. Er is geen sprake van een samenspel van God en mensen; het is God alleen Die zondaren toebrengt.”

Ds. Lassche merkte op dat het werk van de Heere niet tenietgedaan kan worden. „De liefde van God is volkomen. Degenen die door de Heere zijn uitverkoren, brengt Hij zeker toe.”

Over de verantwoordelijkheid zei hij: „Wie Christus belijdt, wil breken met de zonde. Het kan niet anders dan dat wie de toevlucht tot de Heere Jezus heeft genomen, naar alle geboden van God wil leven en zo ver mogelijk bij de zonde vandaan wil blijven.”

Onésimus

Ds. J. de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Elburg, sprak over Onésimus, de weggelopen slaaf, over wie Paulus in een korte brief aan zijn meester Filémon geschreven heeft. Hij was eerst een onnutte slaaf die geld van zijn baas gestolen had en was weggelopen. In Rome was hij in aanraking gekomen met Paulus, die daar als gevangene in een gehuurde woning verbleef.

De predikant zei dat Paulus ongetwijfeld zijn knieën had gebogen en gevraagd of God deze jongen wilde brengen tot de kennis van Christus. „Zo kreeg Paulus als het ware zelf barensweeën. Zijn preken gingen gepaard met een indringend smeken of God wilde doorbreken in het leven van Onésimus. Die smeekbede is gezegend. Onésimus heeft Christus leren kennen. Toen werd hij een nuttige slaaf van Christus.”

Ds. De Bruin wees erop dat Paulus in de brief die hij Onésimus meegaf, schreef dat hij alles zou betalen wat de jongen aan zijn heer schuldig was. Hij trok dit door naar Christus, Die alle schuld heeft betaald met Zijn dierbaar bloed. „Hij is de volmaakt nuttige Dienstknecht van de Heere.”

Onverhinderd

De zendingsmiddag werd geopend en gesloten door de plaatselijke predikant ds. D. Zoet, die het laatste woord van het Bijbelboek Handelingen overdacht: „onverhinderd.” Dat woord was tot troost, zei hij. „Niets en niemand kan de loop van het Evangelie verhinderen. Het breekt overal doorheen en het kwam ook in Rome, de hoofdstad van de tegenstand tegen God. God gaat door, ook in deze donkere tijd. Hij zal Zijn werk voleindigen.”

De predikant verwees naar een kerk waarop staat: „Het zendingsveld begint hier.” Dat geldt volgens hem voor elke plaats, ook voor Garderen.